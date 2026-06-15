Iran objavio 14 tačaka sporazuma sa SAD-om: Na stolu ukidanje sankcija i milijarde dolara

Iranska državna novinska agencija Mehr objavila je u nedjelju navodne detalje nacrta memoranduma o razumijevanju od 14 tačaka između Teherana i Vašingtona (Washingtona), prema kojem bi tokom 60 dana pregovora bilo oslobođeno 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine.

Ovaj nacrt nije nezavisno potvrđen, a ni iranski ni američki zvaničnici se javno nisu oglasili o njegovom sadržaju. Kako se navodi, dokument u velikoj mjeri odgovara verziji koju je Mehr prethodno objavio u petak.

Prema navodima Mehra, nacrt sporazuma predviđa trenutno i trajno obustavljanje vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban, uz obavezu Sjedinjenih Američkih Država da se neće miješati u unutrašnja pitanja Irana te da će poštovati suverenitet Islamske Republike.

Otvaranje Hormuškog moreuza

Također se navodi da bi se Vašington obavezao da u roku od 30 dana ukine pomorsku blokadu, povuče svoje snage iz područja oko Irana te omogući ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, u skladu s aranžmanima koje bi Teheran uspostavio u istom periodu.

Nacrt također navodno predviđa oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznute iranske imovine tokom 60-dnevnih pregovora, pri čemu bi polovina sredstava bila stavljena na raspolaganje prije početka pregovora. Međutim, Amerikanci kažu da će se o sankcijama tek razgovarati tokom 60-dnevnih pregovora.

Objava je uslijedila nakon što su regionalni i međunarodni lideri pozdravili vijesti o okvirnom sporazumu.

Premijer Katara Muhamed Al Tani (Mohammed Al Thani), britanski premijer Kir (Keir) Starmer i drugi zvaničnici javno su podržali ovaj pomak, dok je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) sporazum opisao kao "odličan dogovor" koji će donijeti mir i sigurnost regiji te dovesti do ponovnog otvaranja Hormuškog moreuza.

Jedna od politički najosjetljivijih odredbi odnosi se na obim budućih pregovora.

Prema Mehru, razgovori bi bili ograničeni na sudbinu obogaćenog uranija, aktivnosti obogaćivanja, ukidanje sankcija i ekonomsku obnovu. Iranski raketni program i podrška savezničkim oružanim grupama bili bi izričito isključeni iz pregovaračke agende.

Obnova Irana

Na ekonomskom planu, nacrt navodno predviđa suspenziju sankcija na iransku naftu, petrohemijske proizvode i povezani izvoz, čime bi Teheranu bio omogućen puni pristup ostvarenim prihodima. Također uključuje zahtjev da Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici predstave planove obnove za Iran u vrijednosti od najmanje 300 milijardi dolara.

Mehr navodi da bi dvije strane potom ušle u 60-dnevni period pregovora s ciljem postizanja konačnog sporazuma koji bi obuhvatio iranski nuklearni program i ukidanje primarnih i sekundarnih američkih sankcija, kao i ograničenja povezanih s Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).

Prema navodnom okviru sporazuma, Iran bi ponovio svoju obavezu iz Ugovora o neširenju nuklearnog oružja da neće razvijati nuklearno oružje. Tokom pregovaračkog perioda, Sjedinjene Američke Države navodno se ne bi odlučile na dodatno raspoređivanje snaga u regiji niti na uvođenje novih sankcija.