Sin norveške princeze osuđen na četiri godine zatvora: Oslobođen po dijelu optužbi za silovanje

Marius Borg Hojbi (Marius Borg Høiby) osuđen je na četiri godine zatvora, ali je oslobođen optužbi u dva slučaja silovanja. Riječ je o slučaju iz Lofotena i jednom slučaju iz hotela u Oslu, javljaju norveški mediji.

Sudija Jon Sverdrup Efjestad (Jon Sverdrup Efjestad) u ponedjeljak ujutro pročitao je dijelove presude koja ima 128 stranica.

Hojbi je proglašen krivim za zlostavljanje u bliskoj vezi prema Nori Haukland (Nora Haukland). Sudija je najprije pročitao izreku presude, a zatim odabrane dijelove obrazloženja. Presuda je donesena jednoglasno.

I Hojbi i tužilaštvo imaju pravo žalbe, a presuda još nije pravosnažna.

Osuđen za silovanje i druga krivična djela

Istovremeno, Hojbi je osuđen za dva slučaja silovanja. On je negirao krivicu za ta djela. Riječ je o takozvanom slučaju Skaugum i slučaju Vestkant.

Također je osuđen za teško krivično djelo povezano s narkoticima te za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Državni tužilac Sturla Henriksbo (Sturla Henriksbø) tokom suđenja tražio je kaznu zatvora od sedam godina i sedam mjeseci. Tužilaštvo je tražilo da sud proglasi Hojbija krivim po svim tačkama optužnice, osim u jednom slučaju prijetnji.

Odbrana je tvrdila da ne postoje dokazi ni za silovanje ni za zlostavljanje u bliskoj vezi.

Ostaje u pritvoru

Hojbi će, prema navodima, najvjerovatnije ostati u pritvoru. Zakon predviđa da policija ne mora donijeti odluku o njegovom daljnjem zadržavanju prije isteka četiri sedmice od izricanja presude.

Prošle sedmice je objavljeno da Apelacioni sud neće pustiti Hojbija na slobodu prije presude, uz ocjenu da i dalje postoji visok rizik od ponavljanja krivičnih djela prema jednoj ženi iz Frognera. Sud je također naveo da zdravstveno stanje njegove majke, princeze Mete-Marit (Mette-Marit), nema utjecaja na odluku.