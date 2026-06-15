Politički potres u Izraelu: Opozicija tvrdi da je Netanjahu doživio historijski fijasko

Novi dogovor između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana izazvao je snažne političke potrese u Izraelu. Opozicioni lideri optužuju premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahua) za potpuni diplomatski i sigurnosni neuspjeh, navodeći da je država ostala bez značajnih međunarodnih saveznika.

Predsjednik Demokratske stranke Izraela Jair Golan (Yair Golan) uputio je oštre kritike vladi, ocijenivši američko-iranski sporazum kao izrazito štetan za izraelske interese.

Golan, koji je bivši zamjenik načelnika Generalštaba Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) smatra da su diplomatski ustupci Vašingtona (Washingtona) poništili sve ono što je izraelska vojska postigla na terenu.

- Ogromna vojna dostignuća ostvarena hrabrošću naših pilota i krvlju naših boraca su izbrisana, dok je Netanjahu stajao po strani – slab, bolestan, izolovan i bez ikakvog utjecaja - poručio je Golan u dramatičnom obraćanju javnosti.

Opozicioni lider je naglasio da ovaj sporazum predstavlja kulminaciju dugogodišnjeg neuspjeha Netanjahuove politike.

Posebno se osvrnuo na Netanjahuova ranija obećanja o uništenju neprijatelja.

- Čovjek koji je obećao 'potpunu pobjedu', završio je svoj mandat s jačim izraelskim neprijateljima, slabijim Izraelom i odvraćanjem izgrađenim krvlju naših boraca koje erodira pred našim očima - zaključio je Golan.

Ovaj sporazum dolazi u trenutku kada se Izrael suočava s jednom od najvećih unutrašnjih kriza u svojoj historiji.

Netanjahuovi ekstremno desničarski koalicioni partneri, poput Itamara Ben-Gvira i Bezalela Smotriča (Smotricha), navodno su zaprijetili rušenjem vlade i raspisivanjem vanrednih izbora ukoliko Izrael službeno prihvati uslove iz Vašingtona (Washingtona) koji idu u korist Teherana.