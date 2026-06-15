Ukrajina pod masovnim udarom: Rusija lansirala stotine dronova i desetine raketa, izbili požari u gradu

Kijev je u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak bio meta velikog ruskog napada dronovima i raketama, pri čemu je pogođeno više stambenih zgrada, saopćile su gradske vlasti.
Prema njihovim navodima, život su izgubile četiri osobe, a u požaru je oštećen i manastir Kijevsko-pečerska lavra, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne baštine. Istaknuto je da je riječ o najtežem napadu na ukrajinsku prijestolnicu u posljednje dvije sedmice, zbog čega su stanovnici pozvani da potraže sklonište.
Gradonačelnik Vitalij Kličko je na Telegramu naveo da su ukrajinske snage protuzračne odbrane tokom napada djelovale iznad Kijeva, te apelovao na građane da se sklone na sigurno. Dodao je i da je više vozila izgorjelo nakon što su ih pogodili dijelovi oborenih dronova.
Ukrajinska vojska saopćila je u ponedjeljak ujutro da je Rusija tokom noći na Ukrajinu lansirala 70 raketa i 611 dronova, a da je ukrajinska protuzračna odbrana oborila 50 raketa i 582 dronova različitih tipova.
Ukupno su jedinice ukrajinskog zračnog nadzora otkrile 681 zračnu prijetnju, uključujući 70 raketa i 611 dronova različitih tipova: 6 protiv brodskih raketa 3M22 Zircon (lansiranih s okupiranog Krima), 34 balističke rakete Iskander-M/S-400 (lansirane iz ruskih gradova Brjansk i Kursk), 30 krstarećih raketa Kh-101/Iskander-K (lansiranih iz ruskih oblasti Vologda i Kursk), 611 napadačkih dronova Shahed, Gerbera i Italmas, lutajućih ubojitih sredstava Banderol te mamaca-dronova Parodiya (lansiranih iz ruskih gradova Brjansk, Kursk, Orjol, Millerovo i Primorsko-Ahtarsk, kao i iz mjesta Hvardiiske i Čauda na okupiranom Krimu).
U odbijanju napada učestvovali su avioni, jedinice protuzračne odbrane, sredstva za elektronsko ratovanje, jedinice bespilotnih sistema i mobilne vatrene grupe ukrajinskih odbrambenih snaga.
Prema preliminarnim podacima, zaključno s 8:00 sati, ukrajinska protuzračna odbrana uništila je ili omela 632 zračne prijetnje, odnosno 50 raketa i 582 drona: 5 protivbrodskih raketa 3M22 Zircon, 15 balističkih raketa Iskander-M/S-400, 30 krstarećih raketa Kh-101/Iskander-K, 582 dronova različitih tipova.
Prema prvim izvještajima, do 8:00 sati zabilježeni su udari 20 balističkih raketa i 27 bespilotnih letjelica na 42 lokacije, dok je pad oborenih zračnih ciljeva i njihovih ostataka evidentiran na 12 lokacija.
Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju izjavio da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Trumpom) o naporima da se okonča sukob koji traje više od četiri godine, uoči sastanka Grupe sedam (G7) u Francuskoj ove sedmice.