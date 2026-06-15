Ukrajina pod masovnim udarom: Rusija lansirala stotine dronova i desetine raketa, izbili požari u gradu

Kijev je u ranim jutarnjim satima u ponedjeljak bio meta velikog ruskog napada dronovima i raketama, pri čemu je pogođeno više stambenih zgrada, saopćile su gradske vlasti.

Prema njihovim navodima, život su izgubile četiri osobe, a u požaru je oštećen i manastir Kijevsko-pečerska lavra, jedan od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne baštine. Istaknuto je da je riječ o najtežem napadu na ukrajinsku prijestolnicu u posljednje dvije sedmice, zbog čega su stanovnici pozvani da potraže sklonište.

Gradonačelnik Vitalij Kličko je na Telegramu naveo da su ukrajinske snage protuzračne odbrane tokom napada djelovale iznad Kijeva, te apelovao na građane da se sklone na sigurno. Dodao je i da je više vozila izgorjelo nakon što su ih pogodili dijelovi oborenih dronova.