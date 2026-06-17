Tramp razmatra smjenu ministra rata Pita Hegseta i direktora CIA-e

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) navodno razmatra smjenu nekoliko visokih zvaničnika u administraciji koji su se protivili nedavno objavljenom sporazumu s Iranom, prema izvještajima izraelskih medija.

Među onima koji su, kako se navodi, iznijeli prigovore bili su ministar rata Pit Hegset (Pete Hegseth) i direktor CIA-e Džon Retklif (John Ratcliffe), dok izvori koje citira Israel Hayom tvrde da su se pojavile unutrašnje podjele oko uslova i posljedica sporazuma.

Jedan izvor je poručio:

- Oni koji su se protivili tome mogli bi platiti ličnu cijenu."

Izvještaj ukazuje na duboke podjele unutar Bijele kuće (White House) kada je riječ o američkoj politici prema Iranu, pri čemu su visoki zvaničnici podijeljeni između pristalica diplomatije i zagovornika tvrđeg pristupa Teheranu.

Potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), zajedno s izaslanicima Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), navodno je podržao pregovore s Iranom, smatrajući da je diplomatski angažman najbolji put naprijed.

Nasuprot njima, Hegset i Retklif, kao i drugi zvaničnici, favorizirali su konfrontacijski pristup. Prema navodima, Retklif je ranije izrazio zabrinutost zbog sporazuma, dok je američki portal Axios izvijestio da su obavještajne procjene izazvale sumnje u to hoće li Iran prihvatiti ključne američke zahtjeve.

Državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) također je, kako se navodi, doveo u pitanje pojedine aspekte sporazuma tokom internih rasprava.

Ipak, Israel Hayom navodi da se Rubio trenutno ne suočava s posljedicama i da i dalje uživa povjerenje unutar administracije. Izvještaj dodatno ističe rastuće nesuglasice unutar Trampove administracije kada je riječ o odnosima s Izraelom i regionalnoj eskalaciji.

Rastuća frustracija

Ove tenzije dolaze u trenutku rastuće frustracije u Tel Avivu (Tel Aviv) zbog memoranduma o razumijevanju (MoU) između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (United States of America), a izraelski mediji opisuju sve veći jaz između Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) i Trampa.

Neslaganja su dodatno pojačana nakon što su izraelske snage izvele napade na južna predgrađa Bejruta (Beirut), neposredno prije finalizacije sporazuma. Tramp je tada, kako se navodi, oštro reagovao, poručivši na platformi Truth Social da se napad "nije trebao dogoditi, posebno na poseban dan kada smo tako blizu mirovnom sporazumu s Iranom".

Kritikovao Netanjahua

Tokom samita G7 u Francuskoj, Tramp je dodatno kritikovao Netanjahua, navodeći da "mora biti odgovorniji prema Libanu".

Prema izvještajima, Teheran i Vašington (Washington) su finalizirali tekst sporazuma čiji je cilj okončanje sukoba koji je uslijedio nakon američko-izraelskih operacija započetih krajem februara.

Sporazum, kako se navodi, predviđa trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban, kao i prekid američke pomorske blokade prema Iranu.