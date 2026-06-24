Kako se najveći vojni pohod u historiji pretvorio u totalnu katastrofu

Dana 24. juna 1812. godine francuski car Napoleon Bonaparte pokrenuo je invaziju na Rusko Carstvo, jedan od najpoznatijih vojnih pohoda u svjetskoj historiji. Tog jutra njegove su trupe prešle rijeku Njemen, koja je predstavljala granicu između Napoleonovog carstva i ruskih teritorija. Početak pohoda izgledao je kao još jedna etapa u nizu Napoleonovih spektakularnih pobjeda, ali će se pokazati da je upravo taj rat označio početak njegovog pada.

Najveća vojska koju je Evropa do tada vidjela

Napoleon je za ovaj pohod okupio ogromnu vojsku poznatu kao Grande Armée. Procjenjuje se da je brojala između 550.000 i 680.000 ljudi, što ju je činilo najvećom vojnom silom ikada okupljenom u Evropi do tog vremena. Nisu je činili samo Francuzi. U njenim redovima bili su vojnici iz Poljske, Italije, Njemačke, Nizozemske, Španije i brojnih drugih zemalja pod francuskim utjecajem.

Glavni razlog sukoba bilo je sve lošije stanje odnosa između Napoleona i ruskog cara Aleksandar I. Rusija je postepeno odustajala od učešća u kontinentalnoj blokadi, ekonomskom sistemu kojim je Napoleon pokušavao oslabiti Veliku Britaniju. Francuski car vjerovao je da će brzom vojnom pobjedom prisiliti Rusiju na poslušnost i učvrstiti svoju dominaciju nad Evropom.

Rusi su odbijali odlučujuću bitku

Napoleonov plan zasnivao se na strategiji koja mu je godinama donosila uspjeh. Namjeravao je brzo poraziti glavnu rusku vojsku u jednoj velikoj bitki i prisiliti cara Aleksandra na pregovore.

Međutim, ruski zapovjednici odbijali su takav scenarij. Umjesto direktnog sukoba, neprestano su se povlačili prema unutrašnjosti zemlje. Pri tome su uništavali zalihe hrane, spaljivali sela i ostavljali neprijatelju opustošen krajolik. Ta taktika spaljene zemlje postepeno je iscrpljivala Napoleonovu vojsku, koja je sve teže dolazila do hrane i opreme.

Tek početkom septembra dvije su se vojske sukobile u velikoj Bitka kod Borodina, jednoj od najkrvavijih jednodnevnih bitaka 19. stoljeća. Iako je Napoleon odnio taktičku pobjedu, ruska vojska nije bila uništena i nastavila se povlačiti.

Moskva bez pobjede

Nekoliko dana nakon Borodina Napoleon je stigao do Moskva, očekujući da će zauzimanje drevne ruske prijestolnice natjerati cara Aleksandra na predaju. No dogodilo se nešto neočekivano.

Većina stanovnika napustila je grad prije dolaska Francuza, a ubrzo su izbili veliki požari koji su uništili značajan dio Moskve. Historičari se i danas raspravljaju o tome koliko su požari bili organizirani, ali je jasno da su Francuzima uskratili mogućnost da prezime u gradu i osiguraju potrebne zalihe.

Aleksandar I odbio je pregovarati. Napoleon je sedmicama čekao odgovor koji nikada nije stigao.

Povlačenje koje je postalo katastrofa

U oktobru 1812. godine Napoleon je naredio povlačenje. Tada je počela prava tragedija njegove vojske. Nastupila je jedna od najhladnijih ruskih zima tog doba, a francuske trupe bile su iscrpljene glađu, bolestima i stalnim ruskim napadima.

Posebno teško bilo je tokom prelaska rijeke Berezina krajem novembra, kada su hiljade vojnika poginule pokušavajući izbjeći rusko okruženje. Kada su ostaci Grande Armée ponovo prešli Njemen krajem godine, od stotina hiljada vojnika ostao je tek manji dio.

Historičari procjenjuju da je Napoleon tokom pohoda izgubio između 400.000 i 500.000 ljudi. Katastrofa u Rusiji ozbiljno je oslabila Francusko Carstvo i podstakla evropske sile da stvore novu koaliciju protiv Napoleona. Već dvije godine kasnije bio je prisiljen abdicirati i otići u prvo progonstvo na Elba.

Invazija Rusije ostala je upamćena kao jedan od najambicioznijih vojnih poduhvata u historiji, ali i kao primjer kako ogromna vojna moć može biti slomljena udaljenostima, logistikom, klimom i upornošću protivnika.