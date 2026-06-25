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VANREDNO STANJE

Razorni zemljotresi jačine 7,5 stepeni po Rihteru pogodili Venecuelu: Očekuje se velik broj žrtava

Stanovnik Karakasa, koji je u zadnji čas uspio pobjeći iz oštećene zgrade, kratko je opisao situaciju: "Scena je bila kao iz horor filma."

Stravične scene nakon zemljotresa. X

Dž. R.

25.6.2026

Izuzetno snažna dva zemljotresa pogodila su Venecuelu u razmaku od svega 40 sekundi, zbog čega je privremena predsjednica ove zemlje Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) proglasila vanredno stanje.

Dramatično upozorenje

Američki geološki institut (USGS) već je izdao dramatično upozorenje, navodeći da se očekuje "visok broj žrtava" i katastrofa širokih razmjera.

Prema zvaničnim podacima, prvi potres bio je magnitude 7,2 po Rihteru i poslužio je kao uvod u još strašniji udar magnitude 7,5 koji je uslijedio nepunu minutu kasnije.

Potresi su zemlju pogodili u 18:04 sati po lokalnom vremenu, u trenutku kada se u Venecueli slavio nacionalni praznik. To znači da je velika većina građana u trenutku katastrofe bila u svojim domovima sa porodicama.

Spasilačke službe na terenu se utrkuju s vremenom i pretražuju ruševine nekoliko srušenih višestambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Glavni međunarodni aerodrom u Venecueli potpuno je zatvoren za saobraćaj zbog teških oštećenja na infrastrukturi koje su uzrokovali uzastopni udari.

Epicentar ovih razornih potresa lociran je u području zapadno od Karakasa. Snažno podrhtavanje tla osjetilo se u cijeloj državi, a talasi su bili toliko jaki da su uznemirili i stanovnike stotinama kilometara udaljene Bogote, glavnog grada susjedne Kolumbije.

Užasne scene

Predsjednica Rodrígez izrazila je saučešće žrtvama i njihovim porodicama te potvrdila da ima poginulih, ali u svom prvom obraćanju javnosti nije precizirala tačan broj stradalih. Detaljnije informacije očekuju se u narednim satima.

Preživjeli stanovnici Karakasa opisuju užas koji su proživjeli. Jedan stariji građanin, koji je preživio razorni potres koji je pogodio glavni grad još 1967. godine, izjavio je da današnji potresi ne nalikuju ničemu što je ikada ranije doživio.

Drugi stanovnik Karakasa, koji je u zadnji čas uspio pobjeći iz oštećene zgrade, kratko je opisao situaciju: "Scena je bila kao iz horor filma."

Oglasio se Tramp

Povodom katastrofe u Venecueli oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) na svojoj platformi Truth Social, poručivši da su Sjedinjene Američke Države spremne odmah reagovati i uputiti pomoć.

- Dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venecuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih - napisao je Tramp.

Dodao je kako je već dao uputstva američkim vladinim agencijama: "SAD stoji spreman, voljan i sposoban pomoći! Dao sam uputu svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo djelovanje. Bit ćemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prvi izvještaji uopće nisu dobri!!!", naveo je američki predsjednik u svojoj objavi.

# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
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