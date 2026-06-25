Procurili detalji napetog razgovora Trampa i Netanjahua: "Svima te je dosta Bibi pa i Jevrejima"

Prema novoj knjizi novinara Megi Haberman (Maggie Haberman) i Džonatan Svon (Jonathan Swan), objavljenoj u utorak, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je tokom telefonskog razgovora 2025. godine poručio izraelskom premijeru Benjamin Netanjahu (Netanyahu) da je čak i „svim Jevrejima dosta“ njega. Ova izjava navodno je izrečena za vrijeme pregovora o prekidu vatre u Pojas Gaze.

Knjiga pod nazivom "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump" (Promjena režima: Unutar imperijalnog predsjedništva Donalda Trumpa) analizira prvu godinu Trampovog drugog mandata i donosi detalje o izuzetno napetom razgovoru između američkog predsjednika i izraelskog premijera.

Prema navodima autora, Tramp je Netanjahuu, koji je bio na telefonskoj liniji zajedno s visokim američkim savjetnicima Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i Džaredom Kušnerom (Jared Kushner), otvoreno rekao:

"Svima te je dosta, Bibi. Svim Jevrejima te je dosta. Čak je i dvojici Jevreja na ovom pozivu tebe dosta."

Autori ističu da se ovaj razgovor odvio tokom zasjedanja Generalne skupštine UN-a u septembru 2025. godine. U tom periodu, Tramp je aktivno promovirao plan od 20 tačaka usmjeren na okončanje rata u Gazi i obnovu palestinskog teritorija. U knjizi se dodaje da je Tramp jasno poručio Netanjahuu da ne može "odustati" od sporazuma o prekidu vatre koji je predložio Vašington.

Tenzijama je prethodio događaj s početka tog mjeseca. Prema odlomcima iz knjige, Izrael je izveo zračni napad ciljajući lidere Hamasa u Kataru, baš u trenutku dok su se okupljali kako bi razgovarali o mogućem primirju.

Napad nije rezultirao ubistvom visokopozicioniranih figura Hamasa, ali je odnio živote nekoliko članova nižeg ranga, kao i jednog katarskog čuvara.

Posljedice napada: Nakon ovog incidenta, Katar je odbio dalje posredovati između Izraela i palestinske grupe Hamas.

Ipak, iz objavljenih odlomaka knjige nije u potpunosti jasno da li je Trampov verbalni ispad prema izraelskom premijeru bio direktno povezan s ovim zračnim udarom.

Uprkos oštrim riječima, Tramp je tokom istog razgovora istakao svoju podršku Izraelu, rekavši Netanjahuu: "Ja sam najbolji prijatelj kojeg je Izrael ikada imao. Svi te mrze, a ja sam stao uz tebe."

Zanimljivo je da je u drugom odlomku iz iste knjige, objavljenom prošle sedmice, navedeno kako je Tramp tokom prvih mjeseci svoje druge administracije nazivao Netanjahua "prevarantom".

Tvrdnje iznesene u ovoj knjizi još uvijek nisu zvanično potvrdili niti demantovali Donald Tramp, Bijela kuća, Benjamin Netanjahu, kao ni ured izraelskog premijera.