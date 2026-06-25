Snimci lede krv u žilama: Ovako je izgledao trenutak snažnog zemljotresa

Zastrašujući snimci s nadzornih kamera, koji prikazuju trenutak udara razornih zemljotresa u Venecueli, pojavili su se na društvenim mrežama.

Tlo se iznenada počelo snažno tresti, dok su uplašeni prolaznici u panici pokušavali pronaći zaklon. U samo nekoliko sekundi, s okolnih zgrada počeo je padati građevinski materijal, a ulicu je ubrzo prekrio gust oblak prašine, dok su se parkirani automobili i motocikli nekontrolirano ljuljali.

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Karakas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 stepeni po Richteru.

Spasilačke službe na terenu utrkuju se s vremenom i pretražuju ruševine nekoliko srušenih višestambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Glavni aerodrom u Venecueli potpuno je zatvoren za saobraćaj zbog teških oštećenja na infrastrukturi koje su uzrokovali uzastopni udari.