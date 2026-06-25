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Snimci lede krv u žilama: Ovako je izgledao trenutak snažnog zemljotresa

Tlo se iznenada počelo snažno tresti, dok su uplašeni prolaznici u panici pokušavali pronaći zaklon

Potresne scene. AP

Dž. R.

25.6.2026

Zastrašujući snimci s nadzornih kamera, koji prikazuju trenutak udara razornih zemljotresa u Venecueli, pojavili su se na društvenim mrežama. 

Tlo se iznenada počelo snažno tresti, dok su uplašeni prolaznici u panici pokušavali pronaći zaklon. U samo nekoliko sekundi, s okolnih zgrada počeo je padati građevinski materijal, a ulicu je ubrzo prekrio gust oblak prašine, dok su se parkirani automobili i motocikli nekontrolirano ljuljali.

Privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Karakas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7.2, dok je drugi, još razorniji, iznosio čak 7.5 stepeni po Richteru.

Spasilačke službe na terenu utrkuju se s vremenom i pretražuju ruševine nekoliko srušenih višestambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Glavni aerodrom u Venecueli potpuno je zatvoren za saobraćaj zbog teških oštećenja na infrastrukturi koje su uzrokovali uzastopni udari.

Očevici su opisali strah dok su zgrade oko njih pucale i tresle se, a ljudi vrišteći bježali na ulice. Ispred trgovačkog centra u Karakasu ljudi su bili u potpunom šoku.

Američki geološki institut (USGS) već je izdao dramatično upozorenje, navodeći da se očekuje velik broj ljudskih žrtava i golema materijalna šteta te da je "katastrofa po svemu sudeći širokih razmjera".

Situaciju je dodatno pogoršala činjenica da se u Venecueli slavio nacionalni praznik. Zemljotresi su zemlju pogodili u 18:04 po lokalnom vremenu, što znači da je u trenutku udara velika većina građana bila u svojim domovima sa svojim porodicama, zbog čega se strahuje od crnih brojki ispod ruševina.

# ZEMLJOTRES
# VENEZUELA
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