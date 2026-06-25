Tramp aktivirao savezne agencije nakon katastrofe u Venecueli

Nakon snažnih zemljotresa, Sjedinjene Američke Države saopćile su da su u kontaktu s vlastima u Venecueli te da mobiliziraju pomoć za ovu južnoameričku državu.

- U kontaktu smo s vlastima i mobiliziramo pomoć - napisao je zamjenik američkog državnog sekretara Kristofer Landau (Christopher Landau) na mreži X te dodao da su zemljotresi bili razorni.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je poručio kako je njegova zemlja spremna pomoći te da je svim saveznim agencijama naložio pripremu za brzo djelovanje.

- Sjedinjene Američke Države spremne su, voljne i sposobne pomoći Venecueli - poručio je Tramp.

Dodao je da je svim agencijama američke vlade naložio da budu spremne za brzo reagiranje, istaknuvši kako prve informacije s pogođenog područja nisu dobre.

- Dva velika zemljotresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venecuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih - naveo je Tramp.

Snažni zemljotresi pogodili su u srijedu poslijepodne područje zapadno od glavnog grada Venecuele, Caracas, rušeći zgrade, zatrpavajući ljude pod ruševinama i navodeći naučnike da upozore na moguće velike ljudske žrtve i široko rasprostranjena razaranja širom zemlje.

Zvaničnik američkog State Departmenta Jeremy Lewin objavio je na mreži X da je Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a formiralo tim za pomoć u katastrofama i krizni štab kako bi pružili i koordinirali hitnu pomoć stanovnicima Venecuele.

- U saradnji s našim partnerima u privremenoj venecuelanskoj vladi, Sjedinjene Države će poslati timove za potragu i spašavanje, medicinske i humanitarne zalihe te druge resurse tokom prvih, presudnih dana nakon ove tragične prirodne katastrofe - dodao je on.

Američka ambasada u Karakasu saopćila je da su svi američki službenici evidentirani i na sigurnom.