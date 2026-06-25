Video / Potresne scene iz Karakasa: Pozivi u pomoć iz ruševina i hiljade građana na ulicama nakon razornog zemljotresa

Fotografije iz Karakasa (Caracasa) svjedoče o ogromnom razaranju nakon što su glavni grad Venecuele sinoć pogodila dva uzastopna, snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru (Richteru).

Brojne zgrade su urušene, a hiljade prestrašenih stanovnika provode noć na ulicama zbog straha od naknadnih potresa i rušenja već oštećenih objekata.