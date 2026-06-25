Video / Potresne scene iz Karakasa: Pozivi u pomoć iz ruševina i hiljade građana na ulicama nakon razornog zemljotresa

Fotografije iz Karakasa (Caracasa) svjedoče o ogromnom razaranju nakon što su glavni grad Venecuele sinoć pogodila dva uzastopna, snažna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihteru (Richteru).
Brojne zgrade su urušene, a hiljade prestrašenih stanovnika provode noć na ulicama zbog straha od naknadnih potresa i rušenja već oštećenih objekata.
Dok se sudbina mnogih građana još uvijek ne zna, iz ruševina se čuju pozivi u pomoć, a spasilačke ekipe intenzivno pretražuju teren. Vlasti su pozvale stanovništvo na evakuaciju radi procjene štete, no mnogi nemaju gdje da se sklone.
Vršiteljica dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) proglasila je vanredno stanje na nacionalnom nivou i uputila saučešće porodicama žrtava, ali tačan broj stradalih još uvijek nije službeno potvrđen.