Prve informacije o žrtvama: Poginule najmanje 32 osobe, 700 povrijeđenih nakon zemljotresa

Najmanje 32 osobe su poginule, a 700 je povrijeđeno prema prvim informacijama koje je podijelila privremena predsjednica Venecuele Delsi Rodrigez, nakon dva snažna zemljotresa i gotovo dvije desetine naknadnih potresa koji su izazvali urušavanje zgrada u Karakasu i drugim područjima zemlje.

Ona se obratila javnosti putem državne televizije nešto prije jedan sat poslije ponoći po lokalnom vremenu u Karakasu.

Kazala je da preliminarni bilans od 32 poginule i 700 povrijeđenih osoba ne uključuje žrtve iz savezne države La Guaira, koja se nalazi u blizini Karakasa i u kojoj se nalazi gradski aerodrom, a koja je ujedno i najteže pogođeno područje.

- Desetine zgrada su se urušile i trenutno provodimo veoma intenzivne spasilačke akcije kako bismo spasili što više života, koliko nam Bog dozvoli da spasimo - rekla je ona.

Dodala je da se radi o istinskoj tragediji.

- Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a porodicama koje su izgubile svoje najmilije upućujemo iskreno saučešće i potvrđujemo našu podršku u ovim teškim trenucima - poručila je Rodrigez.

Pojasnila je da spasilački timovi iz drugih zemalja stižu u narednim satima te je zahvalila svjetskim liderima, uključujući i američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), na pruženoj podršci.