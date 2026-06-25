Američki institut objavio dramatične podatke: Strahuje se da će broj mrtvih u Venecueli premašiti 10.000

To je potvrdila vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez).

Prve zvanične informacije iz Venecuele navode da su u razornim zemljotresima poginule najmanje 32 osobe, dok je više od 700 povrijeđeno.

Naglasila je da i dalje nema podatke o saveznoj državi La Gvajra (La Guaira), koja se nalazi blizu glavnog grada i koja je, kako je rekla, najteže pogođena.

Ovo su prve službene brojke o stradalima koje je predsjednica iznijela od trenutka katastrofe.

Međutim, strahuje se da je broj žrtava daleko veći.

Američki geološki institut (USGS) ranije je objavio dramatične proračune prema kojima, nakon drugog snažnog zemljotres, postoji 44 posto šansi da će broj žrtava premašiti 10.000, pa čak i 30 posto šansi da će poginuti više od 100.000 ljudi.