Svijet se solidariše s Venecuelom: Pomoć i saučešća stižu sa svih strana

Međunarodna zajednica brzo je reagovala na katastrofalne vijesti iz Južne Amerike, a poruke podrške i ponude za pomoć pristižu iz cijelog svijeta. Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izrazio je duboko saučešće narodu Venecuele, naglasivši da Sjedinjene Američke Države prate situaciju i da su spremne pružiti podršku u ovim teškim trenucima.

Objava Marka Rubija na platformi X . Platforma X Objava Marka Rubija na platformi X . Platforma X

- Sjedinjene Američke Države upućuju najdublje saučešće narodu Venecuele nakon razornih zemljotresa. Naša srca su uz sve one koji su izgubili svoje voljene, uz povrijeđene, kao i uz hrabre spasioce koji neumorno rade nakon ove katastrofe, napisao je državni sekretar SAD.

- Amerika stoji uz narod Venecuele u ovom teškim trenucima i, po nalogu predsjednika Trumpa, State Department odmah šalje timove za potragu i spasavanje, medicinske resurse i humanitarnu pomoć u Venecuelu, napisao je Rubio na platformi X. Također, povodom ove nezapamćene tragedije oglasio se i premijer Pakistana, Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif).

Šehbaz Šarif na platformi X o užasima u Venecueli . Platforma X Šehbaz Šarif na platformi X o užasima u Venecueli . Platforma X

- Duboko sam ražalošćen razaranjem i gubitkom ljudskih života koje su izazvali zemljotresi u Venecueli. U ime naroda Pakistana, upućujem naše iskreno saučešće Vladi i narodu Venecuele, a posebno porodicama žrtava. Molimo se za povrijeđene i solidarišemo se sa svima koji su pogođeni u ovom teškom i izazovnom vremenu, napisao je Šarif.

On je u svojoj poruci uputio iskreno saučešće vršiteljici dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) i porodicama žrtava, ističući da narod Pakistana stoji uz Venecuelu u trenucima ove velike prirodne katastrofe.