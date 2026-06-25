Tramp tvrdi da je spriječio ulazak Turske u rat na Bliskom istoku: "Sve što sam tražio od Erdoana, uradio je, nije ljubitelj Izraela!"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je da je lično odgovorio turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recepa Tayyipa Erdogana) od uključenja u rat na strani Irana, najavivši pritom moguću deblokadu isporuke borbenih aviona F-35 Ankari.

Ulazak u sukob

Tokom obraćanja novinarima u Ovalnom uredu, Tramp je istakao da je Erdoan bio blizu ulaska u sukob zbog svog stava prema Izraelu.

- Bio je glavni kandidat da uđe u rat sa Iranom, možda na iranskoj strani, jer nije veliki ljubitelj Izraela. Zamolio sam ga da se drži po strani. I ostao je po strani - rekao je Tramp.

Iako američki mediji napominju da Turska nije pokazivala namjeru da podrži Iran, te da su se turske snage čak našle pod iranskom vatrom, Tramp je biranim riječima pohvalio turskog lidera.

Veliki lider

- Erdoan je veliki lider, veoma snažna osoba... Sve što sam ikada tražio od njega, on je uradio - dodao je američki predsjednik.

Na pitanje o potencijalnoj prodaji naprednog naoružanja i aviona F-35 Turskoj, Tramp je potvrdno odgovorio.

- Mislim da da, gledajte... Vjerovatno ću uraditi nešto što će ga veoma usrećiti , rekao je Tramp.

Oglasio se i Vens

Detalje o zakonskim procedurama i ulozi Kongresa pojasnio je potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance).

- Postoje određene stvari za koje moramo potvrditi da su se dogodile kako bismo ispoštovali američki zakon. Predsjednik je tražio od nas da to uradimo... kako bi oni mogli dobiti F-35. To je zapravo stvar Kongresa", nakon čega je Trump kategorično zaključio da će to pitanje sigurno biti riješeno, rekao je Vens.