Video / Ribar iz Venecuele snimio trenutak katastrofe: More se uzburkalo, zgrade se urušile

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu, a koji je zabilježio lokalni ribar.

Radi se o ribaru koji je snimio potres u priobalnoj državi La Gvajra (La Guaira), gdje se nalazi jedna od najvećih morskih luka u zemlji, kao i međunarodni aerodrom Simon Bolivar, koji opslužuje Karakas, glavni grad Venecuele.

La Gvajra, obalna savezna država na sjeveru Venecuele, najteže je pogođena zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, rekao je za CNN predsjednik venecuelanske Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez (Jorge Rodriguez).