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ZEMLJOTRES

Video / Ribar iz Venecuele snimio trenutak katastrofe: More se uzburkalo, zgrade se urušile

Radi se o ribaru iz priobalne države La Gvajra

Zemljotres u Venecueli. AP

B. S.

25.6.2026

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu, a koji je zabilježio lokalni ribar.

Radi se o ribaru koji je snimio potres u priobalnoj državi La Gvajra (La Guaira), gdje se nalazi jedna od najvećih morskih luka u zemlji, kao i međunarodni aerodrom Simon Bolivar, koji opslužuje Karakas, glavni grad Venecuele.

La Gvajra, obalna savezna država na sjeveru Venecuele, najteže je pogođena zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, rekao je za CNN predsjednik venecuelanske Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez (Jorge Rodriguez).

Prema njegovim riječima, u toj saveznoj državi se zbog potresa navodno srušilo 15 zgrada.

Više videosnimaka iz obalnog grada Katja La Mar (Catia La Mar), u La Gvajri, prikazuje više srušenih zgrada i oblake dima.

Na snimku se vidi uzburkano more, a kada se kamera usmjeri ka obali, uočava se oblak prašine od urušenih zgrada.

# VENEZUELA
# CARACAS
# LA GUAIRA
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