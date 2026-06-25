Apokaliptične slike nakon zemljotresa u Venecueli: Srušene desetine zgrada, ljudi pod ruševinama

Sve je više potresnih snimaka iz Venecuele na kojima se vidi stepen razaranja nakon katastrofalnih zemljotresa koji su pogodili ovu državu.

Epicentar zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj (Richter) skali bio je nedaleko od Karakasa, glavnog grada Venecuele.