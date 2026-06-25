Apokaliptične slike nakon zemljotresa u Venecueli: Srušene desetine zgrada, ljudi pod ruševinama

Sve je više potresnih snimaka iz Venecuele na kojima se vidi stepen razaranja nakon katastrofalnih zemljotresa koji su pogodili ovu državu.
Epicentar zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj (Richter) skali bio je nedaleko od Karakasa, glavnog grada Venecuele.
Najteže je pogođena sjeverna priobalna država La Gvajra (La Guaira), gdje je srušeno na desetine stambenih zgrada.
Iz gradića Plaja Grande (Playa Grande), koji se nalazi na samoj obali, dolazi snimak koji prikazuje panoramu mjesta i srušene nebodere.
Za sada nema izvještaja o broju nastradalih u ovom dijelu Venecuele, ali strahuje se da je veliki broj ljudi zatrpan pod ruševinama, zbog čega su na terenu sve raspoložive spasilačke snage.