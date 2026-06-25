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BURNO U ZALIVU

Iran zadržava pravo da kontroliše svoju ekonomsku 'atomsku bombu'

IRGC je najavio da će se obračunati sa brodovima koji se bez dozvole zapute Hormuškim moreuzom, izvan rute koju su dozvolili

Morski tjesnac je najjače strateško oružje Irana. Platforma X

E. Z.

25.6.2026

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) u četvrtak je upozorio da će se "obračunati" sa svim brodovima koji se ne budu pridržavali propisa i zaplove kroz Hormuški moreuz bez odobrenja Irana.

Budućnost moreuza, vitalne rute za isporuke energenata koju je Iran blokirao tokom rata, ključna je tačka spoticanja u pregovorima između Teherana i Vašingtona, koji od Irana traži da odustane od nuklearnog programa. Iran, sa druge strane, je svjestan da je kontrola Hormuškog moreuza ekonomsko „atomsko oružje“, od kojeg ne planira odustati.

Značaj moreuza 

Hormuz je morski moreuz između Irana i zemalja Perzijskog zaljeva, kroz koji je prije napada na Iran prolazilo oko 20 posto svjetske sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina iz zemalja Zaliva. U najužem je dijelu širok samo oko 30 kilometara a jedina ruta Iran trenutno odobrava prolazi iranskom obalom.

Teheran je objavio da planira uvesti naknade za pomorske usluge, za razliku od brodarina, dok SAD tvrde da je to međunarodni plovni put te se stoga ne bi trebao naplaćivati. Zbog toga je Hormuz, uz nuklearni program, tema oko koje se SAD i Iran najviše spore.

- Jedina odobrena ruta za prolaz kroz Hormuški moreuz je ruta koju je najavila Islamska Republika Iran - saopćio je IRGC. Svaki prelazak bez odobrenja je neprihvatljiv i izuzetno opasan - upozorava garda u saopćenju.

Iran zadržava kontrolu

Garda je također osudila ono što je nazvala „novom rutom kroz plovni put, koju su najavile određene vlasti", bez navođenja detalja. Objava je uslijedila dan nakon što je Oman najavio privremene plovne puteve kroz moreuz u koordinaciji s Međunarodnom pomorskom organizacijom.

Memorandum o razumijevanju koji su prošle sedmice potpisali Teheran i Vašington kako bi okončali svoj rat predviđa da komercijalni brodovi mogu besplatno prolaziti moreuzom narednih 60 dana. S Iranom i SAD-om u pregovorima, nije jasno kakvi će aranžmani biti na snazi nakon tog razdoblja.

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco), koji je ove sedmice posjetio susjedne zemlje Perzijskog zaljeva, izjavio je da Vašington neće prihvaćati nikakve brodarine ili naknade, prenosi Reuters.

# SAD
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
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