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ODLAZAK IZ "OBEĆANE" ZEMLJE

Sve više Nijemaca razmišlja o radu u inostranstvu: Evropa gubi, pa uvozi radnike

SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švicarska među najpoželjnijim su destinacijama za Nijemce

Njemačke luke, simbol radnih izazova. Poixabay

R.U.

25.6.2026

Dvije trećine radnika u Njemačkoj smatra posao u inostranstvu realnom mogućnošću.

Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švicarska nalaze se na vrhu liste najpoželjnijih destinacija, pokazala je anketa instituta za istraživanje tržišta Appinio za portal za zapošljavanje Indeed.

Istraživanje je pokazalo da je trećina ispitanika već uputila konkretne upite ili istraživala mogućnosti zaposlenja u drugim zemljama. Interes za SAD je, međutim, u posljednje vrijeme u blagom padu.

- Ako dvije trećine zaposlenih razmišlja o odlasku, to treba shvatiti i kao signal nezadovoljstva uslovima kod kuće - izjavila je ekonomistica Indeeda Virdžinija Zondergeld, prenosi DPA.

Međunarodna mobilnost radne snage je, kako je navela, u osnovi pozitivna pojava.

- Političari i poslodavci moraju ozbiljno shvatiti ove signale. Kroz dijalog sa zaposlenima potrebno je stvoriti nove poticaje za rad u Njemačkoj, unaprijediti uslove rada i talentovanim ljudima ponuditi stvarne razloge da ostanu - rekla je Zondergeld.

Želja za radom u inostranstvu posebno je izražena među osobama s višim primanjima.

Oko polovine ispitanika čija domaćinstva ostvaruju neto mjesečni prihod veći od 6.000 eura već se prijavila za poslove u inostranstvu ili aktivno istražuje strana tržišta rada.

Ipak, većina zainteresovanih ne planira trajno iseljenje. Njihovi planovi uglavnom podrazumijevaju boravak u inostranstvu od nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

Slični trendovi prisutni su i u drugim evropskim zemljama. Stručnjaci ističu da sve veća mobilnost radnika unutar Evropske unije omogućava zaposlenima lakše pronalaženje bolje plaćenih poslova, kvalitetnijih uslova rada i većih mogućnosti za profesionalni razvoj. Među najatraktivnijim evropskim destinacijama za rad često se izdvajaju Švicarska, Nizozemska, Danska i Norveška.

Istovremeno, brojne evropske države suočavaju se s nedostatkom kvalifikovane radne snage, prije svega fizičkih radnika. Zbog toga vlade i poslodavci širom Evrope sve više ulažu u programe privlačenja i zadržavanja stručnih i zamatskih kadrova, prije svega iz istočne Evrope i Azije. 

# ZAPOSLENJE
# NJEMAČKA
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