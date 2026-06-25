Umanjivanje povreda: Zašto ranjeni američki vojnici i njihove porodice tvrde da vojska krije istinu?

Ranjeni američki vojnici i njihove porodice optužuju vojsku da namjerno umanjuje ozbiljnost povreda koje su pretrpjeli tokom iranskih uzvratnih udara.

Zvanične klasifikacije

Prema izvještaju CBS News, oni osporavaju zvanične vojne klasifikacije prema kojima su neki od ranjenih označeni kao lakše povrijeđeni.

Ovo je uslijedilo nakon izjave američkog ministra rata Pita Hegseta (Pete Hegseth) da je skoro 90 posto od ukupno 400 povrijeđenih vojnika zadobilo samo lakše povrede i da su se vratili na dužnost.

Nasuprot tome, nekoliko ranjenih vojnika i članova porodica tvrdi da su povrede bile daleko teže nego što to prikazuju zvanične procjene, te izražavaju nerazumijevanje zašto se povrijeđeni vojnici ne tretiraju kao žrtve u borbi.

Povratak na dužnost

Primijećeni su i slučajevi gdje su vojnici kategorisani kao vraćeni na dužnost iako su se još uvijek oporavljali u specijalizovanim jedinicama.

Ipak, glasnogovornik Ministarstva rata je demantovao da se vojnici u tim jedinicama računaju kao vraćeni na dužnost, a sama vojska je u izjavi odbacila tvrdnje da pokušava umanjiti značaj povreda.

Sukobi su okončani 7. aprila kada je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) proglasio primirje, nakon što je Iran izveo najmanje 100 valova uzvratnih udara na strateške američke i izraelske ciljeve u regiji.