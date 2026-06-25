Izrael ponovo razmatra planove o protjerivanju Palestinaca: Netanjahu podržao ideju

Prema pisanju lista Haaretz, visoki izraelski sigurnosni zvaničnici održali su u utorak hitan sastanak kako bi ponovo razmotrili mogućnost iseljavanja Palestinaca iz Pojasa Gaze, uprkos tome što su svi dosadašnji pokušaji provođenja ove strategije propali.

Sastanak je sazvao šef Vijeća za nacionalnu sigurnost Šmuel Ben Ezra (Shmuel Ben Ezra), definišući temu kao "podsticanje dobrovoljne emigracije".

Sastanku su prisustvovali visoki predstavnici izraelske vojske, kontraobavještajne službe Šin Bet (Shin Bet) i obavještajne agencije Mosad.

Tokom diskusije, predstavnici Mosada su naglasili da agencija nije uspjela pronaći nijednu zemlju koja je voljna primiti palestinsko stanovništvo iz Gaze.

Predstavnici odbrambenog sektora izrazili su iznenađenje iznenadnom hitnošću ove rasprave, podsjećajući da se o tom pitanju i ranije raspravljalo bez ikakvih konkretnih rezultata.

"Niko ne želi Palestince"

- Do sada ne znamo ni za jednu državu u svijetu koja je spremna primiti Palestince koji odluče napustiti Pojas Gaze. Također, ne znamo za bilo kakvu promjenu koja bi omogućila takav potez bez složene koordinacije između međunarodnih aktera - izjavio je jedan od zvaničnika.

Neimenovani sigurnosni izvor navodi da bi ova iznenadna obnova razgovora mogla biti povezana s potencijalnim "kompenzacijskim" paketom koji je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponudio premijeru Benjaminu Netanjahuu (Netanyahu) nakon postizanja američko-iranskog sporazuma.

Nasuprot tome, član Vijeća za vanjske poslove i odbranu Kneseta upozorio je da plan nema nikakvu političku niti međunarodnu izvodivost zbog oštrog protivljenja arapskih zemalja i ostatka svijeta.

Šira politička podrška

Koncept prisilnog iseljavanja Palestinaca iz Gaze konstantno se promoviše u izraelskoj politici od oktobra 2023. godine.

Ovu ideju javno podržavaju premijer Netanjahu, kao i ministri Izrael Kac (Israel Katz), Bezazel Smotrič (Bezalel Smotrich) i Itamar Ben Gvir, dok je sličan narativ prisutan i unutar vladajuće stranke Likud.

Tokom 2025. godine, ministar Kac je unutar svog resora čak formirao i posebnu direkciju za "dobrovoljnu emigraciju" stanovnika Gaze, dok je ministar odbrane prošlog mjeseca poručio da će se protjerivanje provesti u odgovarajućem trenutku.

Prema istraživanju Instituta za politiku jevrejskog naroda iz prošle godine, više od 70 posto birača stranke Likud podržava ideju iseljavanja Palestinaca.

Zagovaranje ove politike nije ograničeno samo na Pojas Gaze, već se proširilo i na okupiranu Zapadnu obalu. Zastupnik Likuda i zamjenik predsjedavajućeg Kneseta, Nisim Vaturi (Nissim Vaturi), izjavio je u utorak za Channel 14 News da Jevreji u Izraelu "neće moći živjeti ovdje u miru dok ne protjeramo sve Arape iz ovog područja".

"Arape treba ukloniti"

Vaturi je eksplicitno poručio da "tamo uopće ne bi trebalo biti Arapa".

- Moramo ojačati jevrejska naselja u Judeji i Samariji" (koristeći izraelski naziv za Zapadnu obalu), uz opasku da ćemo "samo na taj način moći živjeti ovdje, u zemlji Izrael - rekao je Vaturi.

Prema njegovim riječima, fokus sada treba biti na raspravi o tome "odakle Arape treba ukloniti i gdje Jevreje treba naseliti".

- To je ono što treba učiniti kako bi se Izrael ojačao. Drugog načina nema; sve ih treba protjerati odavde, zaključio je Vaturi.

Ovo nije prvi put da ovaj zastupnik Likuda javno poziva na radikalne mjere.

U novembru je izjavio da je Mejr Kahane (Meir Kahane), ultranacionalistički rabin koji je zagovarao protjerivanje Palestinaca, bio u pravu.

Vaturi je ranije takođe izjavljivao da Izrael treba "odvojiti djecu i žene te ubiti odrasle u Gazi - dok je neposredno nakon napada 7. oktobra koji je predvodio Hamas otvoreno pozvao da se "Gaza spali".