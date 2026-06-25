Troje djece umrlo jer su ih roditelji ostavili u autu: Nezapamćen užas tokom toplotnog talasa

Prema posljednjim podacima, 13 ljudi izgubilo je život u Francuskoj usljed utapanja od početka toplotnog talasa, dok su pokušavali da se rashlade, saopćile su vlasti.

Također, dvoje male djece preminulo je od posljedica vrućine, nakon što su ih roditelji ostavili u automobilima, piše Guardian.

Pronađeni u autu

Dvoje djece, starosti četiri i dvije godine, pronađeno je mrtvo u porodičnom automobilu na jugoistoku Francuske, saopćio je lokalni tužilac, dok se veliki dio zapadne Evrope suočava sa žestokim toplotnim talasom za koji se predviđa da će oboriti apsolutne temperaturne rekorde.

- Uzroci smrti tek trebaju biti utvrđeni, ali vrućina je glavni pravac istrage - izjavila je Helena Morg (Hélène Mourges), tužiteljica u gradu Karpentras (Carpentras), gdje se u ponedjeljak popodne očekivalo da će temperatura preći 39 stepeni Celzijusa.

Ova smrtni slučajevi uslijedili su nakon smrti tri starije osobe, starosti između 80 i 95 godina, koje su preminule u blizini Bordoa (Bordeauxa) tokom vikenda usljed zdravstvenih problema uzrokovanih ekstremnim temperaturama, naveo je zvaničnik.

Još trinaest osoba utopilo se u nesrećama tokom kupanja.

Smrtni slučajevi

U Španiji je prijavljeno da su dvije starije osobe umrle od toplotnog udara nakon nekoliko dana tokom kojih su temperature prelazile 40 stepeni Celzijusa, iako vremenski uslovi sada počinju postepeno da se poboljšavaju, prema navodima nacionalne meteorološke agencije AEMET.

Francuske nuklearne elektrane, koje proizvode najveći dio električne energije u zemlji, smanjile su proizvodnju za oko sedam posto ukupne potrošnje, jer su visoke temperature ograničile dostupnost vode potrebne za hlađenje reaktora.

Fenomen "Omega blok"

Toplotni talas izazvan je specifičnim vremenskim obrascem poznatim kao "Omega blok“, koji podiže temperature i do 18 stepeni iznad uobičajenih vrijednosti, navodi Reuters Climate Monitor.

Ovaj fenomen podsjeća na oblik grčkog slova Omega, sa velikim ispučenjem u sredini koje zadržava vreli vazduh iznad određenih područja tokom dužeg vremenskog perioda, dok se hladnije vrijeme zadržava na njegovim rubovima.

Toplotni talasi i oluje dodatno su pojačani klimatskim promjenama. Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije (WMO), Evropa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, što produžene periode ekstremnih vrućina čini sve vjerovatnijim.

Izmjene u radu turističkih atrakcija

Zbog visokih temperatura, Ajfelov toranj i Muzej Luvr u Parizu najavili su ranije zatvaranje, dok je ceremonija smjene straže ispred Bakingemske palate u Londonu skraćena i održana bez uobičajenog svečanog defilea vojnika u crvenim uniformama i kapama od medvjeđeg krzna.

Istovremeno, Galerija Ufici u Firenci, jedna od najposjećenijih turističkih atrakcija u Italiji, privremeno je obustavila prodaju ulaznica kako bi otklonila kvar na sistemu klimatizacije.