Crne brojke rastu: Broj poginulih u Venecueli se popeo na 164 osobe

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) objavila je da su najmanje 164 osobe poginule, dok je 971 osoba povrijeđena nakon dva snažna zemljotresa.

Rodrigez je navela da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon potresa.

Prema njenim riječima, bit će formiran početni fond u iznosu od 200 miliona dolara, koji će biti finansiran sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a namijenjen je obnovi infrastrukture, bolnica i stambenih objekata oštećenih u zemljotresima.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), dva snažna potresa zabilježena su u srijedu oko 18 sati po lokalnom vremenu u području glavnog grada Caracasa.