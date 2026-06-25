Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAJMANJE 971 POVRIJEĐENO

Crne brojke rastu: Broj poginulih u Venecueli se popeo na 164 osobe

Rodrigez je navela da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu

Zemljotres u Karakasu. AP

Dž. R.

25.6.2026

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) objavila je da su najmanje 164 osobe poginule, dok je 971 osoba povrijeđena nakon dva snažna zemljotresa.

Rodrigez je navela da spasilačke ekipe nastavljaju potragu za stradalima i pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, dok vlasti procjenjuju razmjere materijalne štete nastale nakon potresa.

Prema njenim riječima, bit će formiran početni fond u iznosu od 200 miliona dolara, koji će biti finansiran sredstvima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a namijenjen je obnovi infrastrukture, bolnica i stambenih objekata oštećenih u zemljotresima.

Prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), dva snažna potresa zabilježena su u srijedu oko 18 sati po lokalnom vremenu u području glavnog grada Caracasa.

Prvi zemljotres imao je magnitudu 7,2 stepena, a manje od minute kasnije uslijedio je drugi, još snažniji potres magnitude 7,5 stepeni. 

Epicentar oba zemljotresa bio je u blizini gradića San Felipe, zapadno od Caracasa.

Zemljotresi su izazvali paniku među stanovništvom, a brojni objekti pretrpjeli su značajna oštećenja. U trenutku potresa veliki broj građana nalazio se u svojim domovima, s obzirom na to da je srijeda bila državni praznik kojim se obilježava jedna od bitaka iz venecuelanskog rata za nezavisnost od Španije.

Vlasti upozoravaju da bi broj žrtava mogao rasti kako spasilačke službe budu pristupale teško dostupnim područjima pogođenim katastrofom.

# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.