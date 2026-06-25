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STRAVIČNO

Tinejdžerka ubila roditelje, pa slala fotografije učenicima iz škole

Prema izjavama njenih školskih kolega, ona se godinama borila s pitanjima vlastitog identiteta.

Tinejdžerka ubila roditelje. Facebook

B. S.

25.6.2026

Policija u nizozemskom gradu Groningenu provodi opsežnu istragu nakon što su u porodičnoj kući u naselju Merštad (Meerstad) pronađena tijela bračnog para Johana i Matilde (Mathilde, oboje 53). 

Dvosedmični pritvor

Zbog sumnje na umiješanost u njihovu smrt, na licu mjesta je uhapšena njihova 15-godišnja kćerka, kojoj je sud odredio dvosedmični pritvor u potpunoj izolaciji. 

Tragedija je dodatno šokirala javnost nakon saznanja da je tinejdžerka navodno dijelila uznemirujuće snimke i fotografije događaja s učenicima iz svoje škole.

Iako su komšije stradali par opisale kao izuzetno mirne i divne ljude, a porodicu kao pristojnu, pojavili su se duboko uznemirujući detalji o ponašanju osumnjičene djevojčice. 

Prema izjavama njenih školskih kolega, ona se godinama borila s pitanjima vlastitog identiteta.

Htjela biti dječak, pa pas

Najprije je željela da joj se obraćaju kao dječaku, da bi se potom počela identificirati kao pas, noseći rep i vještačke uši, te lajući i trčeći na sve četiri u školi. 

Također je sve duže odsustvovala s nastave, postajala povučena, a mještani su je viđali kako kasno noću trči ulicama, skriva se u grmlju i sjedi na ogradama.

Sama nesreća prijavljena je u noći između srijede i četvrtka oko 01:30 sati. 

Psihološka podrška

Stanovnici su u tom periodu čuli jak prasak, ali policija je saopćila da za sada nema dokaza o korištenju vatrenog oružja. 

Zanimljivo je i da je kuća u kojoj je porodica živjela bila oglašena za prodaju zbog planiranog preseljenja. 

Dok forenzički timovi nastavljaju rad na ovom dugotrajnom i složenom slučaju, lokalne vlasti i škola organizovali su psihološku podršku za potresenu zajednicu, a gradonačelnica Groningena uputila je izraze saučešća.

# UBISTVO
# GRONINGEN
# NIZOZEMSKA
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