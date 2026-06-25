Senat nije izglasao rezoluciju kojom bi se ograničio rat protiv Irana: Tramp poslao jasnu poruku

Američki Senat u srijedu navečer nije uspio osigurati dovoljno glasova za nastavak procedure nove rezolucije o ratnim ovlastima vezanim za Iran, samo dan nakon što je usvojena mjera kojom se nastoji ograničiti američki vojni angažman.

Glasanje je održano nakon što je predsjednik Donald Tramp izrazio nezadovoljstvo republikanskim senatorima koji su podržali prethodnu rezoluciju ili nisu prisustvovali glasanju. Tramp je smatrao da je takav potez Kongresa oslabio njegovu pregovaračku poziciju prema Iranu.

Republikanci Rend Pol i Bil Kasidi, koji su ranije podržali ograničavanje predsjednikovih ratnih ovlasti, ovaj put nisu ostali pri istom stavu. Pol je bio suzdržan, dok je Kasidi glasao protiv nastavka procedure. Suzan Kolins i Liza Murkovski ponovo su podržale rezoluciju, dok je demokrata Džon Feterman još jednom bio protiv. Konačni rezultat glasanja iznosio je 47 glasova za i 50 protiv, uz jednog prisutnog senatora koji nije glasao.

Nakon glasanja, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social pozdravio ishod porukom:

- Ovo glasanje šalje jasnu poruku Iranu!

Tokom ranijeg sastanka republikanskih senatora, Kasidi je predsjedniku poručio da će nastaviti podržavati mjere o ratnim ovlastima sve dok Kongres i građani ne dobiju više informacija o američkom angažmanu.

Obraćajući se novinarima nakon sastanka, Kasidi je rekao da javnost još uvijek nema dovoljno informacija o razvoju situacije te da želi jasnije odgovore o ciljevima i toku sukoba.

Kasnije je ipak naveo da je od potpredsjednika Džej Dija Vensa i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa dobio detaljniji brifing o odnosima s Iranom.

Pol je istakao da nije promijenio svoje stavove o ratnim ovlastima i ulozi izvršne vlasti, ali je naveo da ga je Trump zamolio da uzme u obzir predsjednikovu pregovaračku poziciju. Ovo je bilo jedanaesto glasanje u Senatu ove godine koje se odnosilo na ratne ovlasti povezane s Iranom.