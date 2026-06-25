Predsjednik Ukrajine tvrdi da Rusija povlači protuzračnu odbranu: "Žele da zaštite Moskvu i Putina"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija, uslijed učestalih ukrajinskih napada dronovima, primorana premjestiti stotine sistema protuzračne odbrane kako bi zaštitila ključne tačke poput Moskve, Valdaja (gdje se nalazi rezidencija Vladimira Putina) i Kerčkog mosta.

Zbog ovog masovnog pregrupisavanja i povlačenja lansera iz drugih regija, ostatak ruskog teritorija postao je znatno ranjiviji na ukrajinske bespilotne letjelice dugog dometa, koje sada mogu preletjeti i više od 1.500 kilometara.

Intenzivirani zračni udari Kijeva na vojnu i energetsku infrastrukturu duboko unutar Rusije već su uzrokovali nestašice goriva i poremetili lance opskrbe nakon više od četiri godine rata.