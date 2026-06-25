Nakon Venecuele, Japan pogodio zemljotres jačine 6,9 stepeni, ima povrijeđenih

Najmanje šest osoba je povrijeđeno nakon što je zemljotres jačine 6,9 ​​stepeni Rihterove skale jutros pogodio sjeverni Japan.

U gradu Hashikami, u prefekturi Aomori, registrovan je rijedak potres od gornjih šest stepeni na japanskoj seizmičkoj skali intenziteta od njih sedam.

Nije izdato upozorenje na cunami.

Blagi potres osjetio se i u Tokiju.

Japanska meteorološka agencija saopćila je da je epicentar bio na dubini od 50 kilometara od obale prefekture Iwate. Grad Hachinohe u prefekturi Aomori registrovao je potres od nižih 6 stepeni, dok su neki gradovi u prefekturi Iwate registrovali potres od gornjih pet stepeni, piše Japantimes.

Gornjih šest stepeni su kada ljudi mogu samo puzati i ne mogu hodati tokom zemljotresa. Neosigurani namještaj će se prevrnuti, prema JMA.



