Nakon Venecuele, Japan pogodio zemljotres jačine 6,9 stepeni, ima povrijeđenih

Najmanje šest osoba je povrijeđeno nakon što je zemljotres jačine 6,9 stepeni Rihterove skale jutros pogodio sjeverni Japan.
U gradu Hashikami, u prefekturi Aomori, registrovan je rijedak potres od gornjih šest stepeni na japanskoj seizmičkoj skali intenziteta od njih sedam.
Nije izdato upozorenje na cunami.
Blagi potres osjetio se i u Tokiju.
Japanska meteorološka agencija saopćila je da je epicentar bio na dubini od 50 kilometara od obale prefekture Iwate. Grad Hachinohe u prefekturi Aomori registrovao je potres od nižih 6 stepeni, dok su neki gradovi u prefekturi Iwate registrovali potres od gornjih pet stepeni, piše Japantimes.
Gornjih šest stepeni su kada ljudi mogu samo puzati i ne mogu hodati tokom zemljotresa. Neosigurani namještaj će se prevrnuti, prema JMA.
Brojne željezničke linije u prefekturama Iwate i Aomori obustavljene su zbog zemljotresa, bez naznaka kada će se nastaviti.
Ured premijera formirao je radnu grupu zbog zemljotresa.
Obraćajući se novinarima, premijerka Sanae Takaichi izjavila je da "nema zabrinutosti zbog cunamija" i zatražila od stanovnika pogođenih područja "da ostanu oprezni zbog mogućnosti još jednog zemljotresa slične jačine".
U saopćenju za javnost u četvrtak ujutro, zvaničnici JMA upozorili su one u područjima najviše pogođenim zemljotresom, posebno one koji žive u blizini Japanskog rova i Kurilskog rova, da budu u pripravnosti zbog budućih zemljotresa do sedmicu dana.
Nakon velikog zemljotresa, postoji deset do 20 posto šanse da se u istom području dogodi još jedan veliki zemljotres, posebno u naredna dva do tri dana.
Prema podacima prefekture Aomori, pet osoba je povrijeđeno u zemljotresu, dok je u prefekturi Iwate žena u devedesetim godinama zadobila lakšu povredu nakon pada. Nema izvještaja o šteti na nuklearnim elektranama u tom području, rekao je novinarima glavni sekretar kabineta Minoru Kihara.
U međuvremenu, ministar odbrane Shinjiro Koizumi naredio je Snagama samoodbrane da provedu operacije prikupljanja obavještajnih podataka iz zraka u područjima pogođenim zemljotresom.
Sjeverni Japan posljednjih nekoliko mjeseci pogođen je potresima.