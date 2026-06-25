EU ukinula carine za američke proizvode: Izbjegnut novi trgovinski sukob sa SAD-om

Evropska unija danas je i zvanično je usvojila zakon kojim ukida uvozne carine na veliki broj američkih proizvoda, čime je ispunila svoj dio trgovinskog sporazuma postignutog sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa. Kako izvještavaju agencije, Odlukom Vijeća EU okončan je zakonodavni proces koji je prethodno podržao i Evropski parlament sa 440 glasova za, 151 protiv i 50 suzdržanih.

Sporazum je postignut prošle godine s ciljem smanjenja trgovinskih tenzija između dvije najveće svjetske ekonomije. Tramp je posljednjih mjeseci pojačavao pritisak na Brisel upozoravajući da bi Sjedinjene Američke Države mogle uvesti znatno više carine na evropsku robu ukoliko EU ne ispuni preuzete obaveze do 4. jula. Usvajanjem zakona evropska strana je ispunila zadati rok i izbjegla mogućnost novog transatlantskog trgovinskog sukoba.

Prema sporazumu, EU će ukinuti preostale carine na američke industrijske proizvode te omogućiti povlašten pristup evropskom tržištu za određene poljoprivredne i ribarske proizvode iz SAD-a. Produžen je i režim bescarinskog uvoza američkog jastoga, koji je prvi put dogovoren još tokom Trumpovog prvog predsjedničkog mandata.

S druge strane, SAD su se obavezale da će zadržati maksimalnu carinsku stopu od 15 posto na većinu proizvoda iz Evropske unije, što je bio jedan od ključnih elemenata sporazuma postignutog između Vašingtona i Brisela.

Nova pravila važit će do kraja 2029. godine i uključuju zaštitne mehanizme koji omogućavaju EU da suspenduje trgovinske povlastice ukoliko američka strana prekrši dogovorene obaveze ili jednostrano promijeni uslove sporazuma. Evropski zvaničnici poručuju da je cilj očuvanje stabilnih trgovinskih odnosa i predvidivog poslovnog okruženja s najvažnijim ekonomskim partnerom Unije.