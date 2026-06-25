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VENECUELA

Snimak starijeg para usred zemljotresa mnoge je rastužila

Snimak prikazuje muškarca i ženu kako sjede kada počinje zemljotres

Stariji par. Screenshot

D. E.

25.6.2026

Glavni grad Venezuele, Caracas, pogodila su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7.2, a drugi 7.5.

Društvenim mrežama proširile su se stravične snimke razaranja, a mnoge je posebno rastužila ona na kojoj se vidi kako je jedan stariji par doživio zemljotres.

Snimak prikazuje muškarca i ženu kako sjede kada počinje zemljotres. Muškarac tada ustaje i čvrsto drži suprugu za ruke dok se podrhtavanje ne smiri.

 -Nikad je nije ostavio samu, "Koliko ljudi poput njih nije imalo takvu sreću, jako me to pogađa, Slama mi se srce kad vidim taj stariji par sam, sve je tako tužno, "Bog ih blagoslovio, uvijek su zajedno i brinu jedno o drugome, "Bože, ova scena je toliko snažna. Sreća da imaju jedno drugo, neka ih Bog čuva, pišu ljudi u komentarima.

# ZEMLJOTRES
# VENECUELA
# LJUBAV
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