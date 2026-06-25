Snimak starijeg para usred zemljotresa mnoge je rastužila

Glavni grad Venezuele, Caracas, pogodila su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7.2, a drugi 7.5.

Društvenim mrežama proširile su se stravične snimke razaranja, a mnoge je posebno rastužila ona na kojoj se vidi kako je jedan stariji par doživio zemljotres.