Iran postavio najveću domaću naftnu platformu u Perzijskom zaljevu uprkos sankcijama

Iran je uspješno instalirao veliku naftnu platformu domaće proizvodnje na naftnom polju Reshadat u Perzijskom zaljevu, uprkos dugogodišnjim američkim i međunarodnim sankcijama koje ograničavaju pristup stranoj tehnologiji i investicijama.

Prema informacijama iranskog Ministarstva nafte, platforma P4 teška je oko 6.200 tona i nalazi se približno 90 kilometara južno od ostrva Lavan. Iranski zvaničnici navode da je riječ o najvećoj platformi te vrste koja je do sada postavljena na naftnim poljima u Perzijskom zaljevu.

Povećanje proizvodnje

Nova platforma trebala bi povećati proizvodnju na polju Reshadat za oko 35.000 barela nafte dnevno. Istovremeno će omogućiti ubrizgavanje do 80.000 barela vode dnevno, što je važan segment održavanja stabilnog nivoa eksploatacije nafte.

Domaća tehnologija i stručnjaci

Iranske vlasti ističu da su projektovanje, izgradnju i instalaciju platforme realizovali domaći stručnjaci i državne naftne kompanije. Posebno je naglašena primjena složene metode "float over", koja zahtijeva precizno planiranje i napredne inženjerske procedure.

Uprkos sankcijama

Izgradnja platforme više puta je kasnila zbog sankcija koje su otežavale nabavku opreme i pristup međunarodnim tehnologijama. Ipak, projekat je završen zahvaljujući domaćim ulaganjima i stručnim kapacitetima.

Iran se od 2018. godine sve više oslanja na vlastite resurse u razvoju naftnih i gasnih polja, nakon što su Sjedinjene Američke Države ponovo pooštrile sankcije usmjerene prema energetskom sektoru ove zemlje.