Mundijalsko slavlje u Meksiku završilo u haosu: Najmanje 17 povrijeđenih nakon što je automobil uletio među navijače

Veliko slavlje meksičkih navijača nakon plasmana reprezentacije u nokaut fazu Svjetskog prvenstva pretvorilo se u haos kada je automobil uletio među okupljene građane u turističkom gradu Cabo San Lucas, pri čemu je povrijeđeno najmanje 17 osoba.

Incident se dogodio u srijedu navečer na bulevaru Lázaro Cárdenas, gdje su stotine navijača slavile pobjedu Meksika nad Češkom rezultatom 3:0. Tim trijumfom Meksiko je grupnu fazu završio s maksimalnim učinkom i bez primljenog gola, što je prvi takav uspjeh u historiji reprezentacije.

Prema saopćenju gradskih vlasti Los Cabosa, automobil je u jednom trenutku bio okružen grupom navijača koji su slavili na ulici. Iz još neutvrđenih razloga vozač je potom naglo ubrzao i prošao kroz masu ljudi, obarajući više osoba na svom putu.

Svjedoci navode da su pojedini navijači prije incidenta tresli i okružili vozilo, što potvrđuju i videosnimci objavljeni na društvenim mrežama. Nakon što je automobil prošao kroz okupljene, zabio se u stub nekoliko desetina metara dalje.

Prema informacijama lokalnih vlasti, među povrijeđenima je i sam vozač. Najveći broj povrijeđenih prevezen je u bolnice u Cabo San Lucasu, a jedna osoba je, prema pojedinim medijskim izvještajima, zadobila teške povrede.

Nakon sudara uslijedile su dramatične scene. Okupljeni građani izvukli su vozača iz automobila i fizički ga napali prije dolaska policije i hitnih službi. Na snimcima koji kruže internetom vidi se kako više osoba udara vozača dok leži na tlu.

Policija je potvrdila da je vozač priveden i da je protiv njega pokrenuta istraga. Vlasti za sada ne žele prejudicirati motive niti okolnosti koje su dovele do incidenta, ističući da će konačne zaključke donijeti nakon završetka istrage.

Meksički nogometni savez izrazio je saučešće i podršku povrijeđenima, dok su lokalne vlasti obećale punu pomoć žrtvama i njihovim porodicama. Tragedija je bacila sjenu na jednu od najvećih sportskih noći za meksički fudbal posljednjih godina.