Rumunski parlament usvojio zakon o ujedinjenju s Moldavijom

Rumunski parlament je prešutno usvojio prijedlog usmjeren na ujedinjenje Rumunije i Moldavije nakon isteka roka za raspravu i konačno glasanje, prema izvještajima lokalnih medija.

Inicijativu je formalno potvrdila predsjedavajuća sjednice Natalija Intotero tokom plenarne sjednice rumunskog zastupničkog doma, odnosno donjeg doma parlamenta, koja je objavila da se nacrt smatra usvojenim zbog nedostatka rasprave u propisanom roku, objavila je u srijedu televizija Antena 3 CNN.

- Prijedlog je u vezi s ujedinjenjem Rumunije s Republikom Moldavijom. Rok za raspravu i konačno glasanje je prekoračen, tako da se prijedlog smatra usvojenim - rekla je Intotero u parlamentu.

Nacrt navodno potvrđuje parlamentarne stavove u vezi s historijskim i političkim vezama Rumunije s Moldavijom i poziva se na šire geopolitičke i historijske argumente koje su predstavili njegovi inicijatori.

Proces prešutnog usvajanja odvija se u okviru parlamentarne procedure kada dom ne glasa o nacrtu u roku propisanom Ustavom, što mu omogućava automatski prelazak u sljedeću fazu zakonodavnog procesa.

O prijedlogu, koji nije pravno obavezujući, mora se raspravljati u rumunskom Senatu u skladu s rumunskim zakonom.