Razorni zemljotresi pogodili Venecuelu: Strahuje se da bi moglo biti i do 100.000 mrtvih

Venecuelu su pogodila dva razorna zemljotresa, a prvi izvještaji govore o velikom broju poginulih i povrijeđenih. Prvi potres bio je jačine 7,2 stepena po Rihterovoj skali, dok je drugi, koji je uslijedio samo nekoliko desetina sekundi kasnije, bio jačine 7,5 stepeni.

Epicentar je bio nedaleko od Karakasa (Caracasa), glavnog grada Venecuele, u kojem živi više od 2,2 miliona stanovnika. U gradu i okolnim područjima srušen je ili oštećen veliki broj zgrada, a stanovnici su noć proveli na ulicama strahujući od novih podrhtavanja tla.

Spasilačke službe neprekidno pretražuju ruševine višespratnica u potrazi za preživjelima. Iz pojedinih objekata i dalje se čuju glasovi ljudi zarobljenih ispod ruševina.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, poginule su najmanje 164 osobe, dok je više od 970 povrijeđeno. Više od 10.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo ili bez potvrđenih informacija o njihovoj sudbini, zbog čega se strahuje da bi broj žrtava mogao rasti.

Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodríguez proglasila je vanredno stanje, dok je savezna država La Guaira proglašena zonom katastrofe. Zatvoren je i glavni međunarodni aerodrom koji opslužuje Caracas, a obustavljene su aktivnosti koje nisu neophodne za funkcioniranje javnih službi.

Sjedinjene Američke Države najavile su slanje timova za potragu i spašavanje, medicinske opreme i humanitarne pomoći. Podršku Venecueli ponudile su i Evropska unija, Rusija, Kina, kao i brojne zemlje Latinske Amerike.

Stručnjaci upozoravaju da će konačne razmjere katastrofe biti poznate tek nakon što spasilačke ekipe dođu do svih pogođenih područja i završe pretragu ruševina.