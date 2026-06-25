Financial Times: SAD ima velike probleme s dobavljačima za vojsku

Američka vojna industrija bori se s ogromnim problemom zamjene projektila ispaljenih tokom sukoba s Iranom, prenosi ugledni Financial Times.

Razmjere problema

Američki vojno-industrijski kompleks doživio je drastičan pad u proteklim decenijama. Dok su devedesetih godina prošlog vijeka SAD imale 51 glavnog odbrambenog dobavljača, danas ih je ostalo samo pet. Ove preostale kompanije su u 2025. godini zabilježile ogroman zaostatak od 1,36 biliona dolara u neisporučenim narudžbama, što predstavlja porast od čak 24 posto u odnosu na 2024. godinu.

Uz to, poslovanje s oružjem opalo je za više od 40 posto u protekloj deceniji. Procjenjuje se da bi SAD mogle izgubiti oko 15.000 malih dobavljača ukoliko se ovaj negativni trend nastavi. Koliko je situacija alarmantna pokazuje i podatak da je američka odbrambena industrijska baza dobila izuzetno lošu ocjenu "D" u zvaničnom Izvještaju o nacionalnoj bazi za inovacije u sigurnosti za 2025. godinu.

Potezi Bijele kuće

Kako bi odgovorio na ovu krizu, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) najavio je "super-brzu" odbrambenu strategiju. Njen glavni cilj je obnova domaće industrije i vraćanje Sjedinjenih Američkih Država na poziciju vodećeg svjetskog arsenala oružja. U sklopu tih napora, država se okreće novim igračima na tržištu. Kompanije poput Andurila, Leidosa i Zone 5 već su osigurale ugovore za proizvodnju 10.000 niskobudžetnih krstarećih raketa u periodu od tri godine, počevši od 2027. godine.

Obnova će biti težak zadatak

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da brza rješenja nisu realna. Pad industrije trajao je decenijama te se nagomilani problemi ne mogu riješiti preko noći. Proizvodnja se trenutno suočava s ozbiljnim nestašicama kritičnih minerala, eksploziva i specijalnih hemikalija, a primjetan je i veliki manjak kvalifikovane radne snage.