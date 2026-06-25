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NEUOBIČAJENE TEMPERATURE

ESA objavila novi satelitski snimak toplotnog talasa u Evropi: Vrućine "poklopile" zapad i jug kontinenta

Satelit je izmjerio temperature na kopnu od 48ºC u Madridu, 44ºC u Rimu i 46ºC u Poitiersu u Francuskoj i Zaragozi u Španiji

Trenutni evropski toplotni talas. ESA

D. E.

25.6.2026

Toplotni talas koji pogađa zemlje širom zapadne Evrope, a gradovi i regije Francuske, Španije i južne Italije suočavaju se s neuobičajenim temperaturama za ovu sezonu.

Ovu sliku temperature površine zemlje snimila je misija Copernicus Sentinel-3 u srijedu, 23. juna. Podaci su snimljeni kasno ujutro, po lokalnom vremenu.

Boje prikazane na slici kreću se od ljubičastih i tamnocrvenih (što ukazuje na površinske temperature do 55ºC, što se vidi u dijelovima centralne Španije, zapadne Francuske i sjeverne Afrike) do svijetloplavih koje ukazuju na niže površinske temperature u planinskim regijama. Neka područja su bila prekrivena oblacima - prikazano bijelom bojom.

Satelit je izmjerio temperature na kopnu od 48ºC u Madridu, 44ºC u Rimu i 46ºC u Poitiersu u Francuskoj i Zaragozi u Španiji. Temperature tla u sjevernoj Africi su vidljivo više, a temperature na tlu u Tunisu dostižu 49ºC. Budući da površine poput stijena, pijeska i asfalta zadržavaju toplinu, temperature tla su znatno više od temperatura zraka.


Sentinel-3 nosi četiri instrumenta, uključujući radiometar za temperaturu površine mora i kopna (SLSTR) – snažan i vrlo precizan senzor koji mjeri temperature i na kopnu i na moru. Detektuje toplotni stres na kopnu, a njegovi podaci se koriste u poljoprivredi, kao i za praćenje urbanih toplotnih ostrva i šumskih požara.

Trenutni evropski toplotni talas uzrokovan je atmosferskim obrascem stalno visokog pritiska, "toplotnom kupolom", koja je zarobljena iznad Evrope između sistema niskog pritiska sa svake strane.

Ljetne vrućine u Evropi obično nisu povezane sa El Ninom i stoga, iako su satelitski podaci otkrili rane znakove fenomena El Nino u Tihom okeanu, on nije pokretač trenutnih temperatura u Evropi.

# TOPLOTNI VAL
# RIM
# ESA
# MADRID
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