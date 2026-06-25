ESA objavila novi satelitski snimak toplotnog talasa u Evropi: Vrućine "poklopile" zapad i jug kontinenta

Toplotni talas koji pogađa zemlje širom zapadne Evrope, a gradovi i regije Francuske, Španije i južne Italije suočavaju se s neuobičajenim temperaturama za ovu sezonu.

Ovu sliku temperature površine zemlje snimila je misija Copernicus Sentinel-3 u srijedu, 23. juna. Podaci su snimljeni kasno ujutro, po lokalnom vremenu.

Boje prikazane na slici kreću se od ljubičastih i tamnocrvenih (što ukazuje na površinske temperature do 55ºC, što se vidi u dijelovima centralne Španije, zapadne Francuske i sjeverne Afrike) do svijetloplavih koje ukazuju na niže površinske temperature u planinskim regijama. Neka područja su bila prekrivena oblacima - prikazano bijelom bojom.

Satelit je izmjerio temperature na kopnu od 48ºC u Madridu, 44ºC u Rimu i 46ºC u Poitiersu u Francuskoj i Zaragozi u Španiji. Temperature tla u sjevernoj Africi su vidljivo više, a temperature na tlu u Tunisu dostižu 49ºC. Budući da površine poput stijena, pijeska i asfalta zadržavaju toplinu, temperature tla su znatno više od temperatura zraka.



