Incident u avionu: Putnici savladali agresivnog boksera, kasnije umro u bolnici

Smrt 35-godišnjeg Kaluma Kera, boksera u disciplini "bare knuckle", nakon incidenta na letu Jet2 iz Larnace (Kipar) za Mančester predmet je istrage britanskog Nezavisnog ureda za policijsko postupanje (IOPC).

Reanimacija putnika

Prema dostupnim informacijama, Ker je tokom petosatnog leta postajao sve agresivniji te je napao drugog putnika i člana kabinskog osoblja. Putnici i posada uspjeli su ga savladati u zadnjem dijelu aviona.

Nakon slijetanja u Mančester u ranim jutarnjim satima, u avion je ušla policija. Kerru su stavili lisice, nakon čega je izgubio svijest. Ubrzo mu je pružena reanimacija, a zatim je hitno prebačen u bolnicu, gdje je preminuo nekoliko dana kasnije.

IOPC je pokrenuo nezavisnu istragu o postupanju policije, uz prikupljanje snimaka s kamera i izjava svjedoka. Iz ove institucije navode da policajci imaju status svjedoka i da se njihovo postupanje trenutno ne istražuje kao nepravilno.

Policija Mančestera potvrdila je da su putnici i kabinsko osoblje prije dolaska policije uspjeli obuzdati muškarca, te da su službenici po ulasku u avion zatekli osobu bez svijesti, nakon čega su pokušali reanimaciju.

Haotična situacija

Svjedoci opisuju haotičnu situaciju tokom leta, navodeći da je muškarac napao putnika, nakon čega je nastala panika u kabini. Putnici su nakon slijetanja ostali u avionu kako bi dali izjave policiji.

Aviokompanija Jet2 potvrdila je da je let zatražio prioritetno slijetanje zbog "incidenta s problematičnim putnikom", te da je istraga u toku.