Ovo je jedina osoba kojoj Melanija nije dala da prespava u Bijeloj kući: Muž je ipak "preglasao"

Prva dama SAD-a Melanija Tramp nije se složila s tim da jedan od najpoznatijih saradnika njenog supruga prespava u Bijeloj kući, ali je na kraju bila preglasana.

Prema novoj knjizi uglednih novinara "New York Timesa", Magi Haberman i Džonatana Svona, riječ je o Elonu Masku.

Dok je Mask bio na čelu vladinog odbora DOGE, zatražio je od Donalda Trampa dozvolu da prespava u Bijeloj kući. Tramp je pristao, ali se Melanija tome usprotivila. Uprkos njenim prigovorima, Mask je ipak proveo nekoliko noći u predsjedničkoj rezidenciji.

U knjizi se navodi da je Mask neke noći provodio kod prijatelja, dok je ponekad spavao i u vreći za spavanje na podu svoje kancelarije.

Sam Mask se kasnije hvalio tim boravcima pred novinarima. Ispričao je da ga je Tramp lično pozvao tokom leta predsjedničkim avionom "Air Force One" i organizovao mu privatni obilazak Bijele kuće, uključujući i čuvenu Linkolnovu spavaću sobu.

Mask je Trampa opisao kao veoma velikodušnog domaćina koji mu je čak kasno uvečer slao poruke da uzme sladoled iz kuhinje.

Ovaj detalj samo je jedno u nizu otkrića o dinamičnom, ali često napetom odnosu između supružnika Tramp.

Kako navode autori, supružnici spavaju u odvojenim spavaćim sobama, a između njih su se vodile i manje "bitke" oko uređenja enterijera.