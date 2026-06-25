Meloni demantuje Rutea: Italija nije sudjelovala u borbenim operacijama protiv Irana

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) optužila je danas glavnog sekretara NATO-a Marka Rutea (Rutte) da previše pojednostavljuje ulogu Italije u podršci američkim vojnim operacijama protiv Irana, insistirajući na tome da je Rim odobrio samo tehničku i logističku pomoć.

Govoreći nakon italijansko-francuskog samita, Meloni je rekla da je Rute, u svom "vrlo entuzijastičnom izvještaju", pomiješao različita pitanja i prirodu letova koje je odobrila Italija.

Rute je ranije ove sedmice izazvao kontroverzu u Rimu tokom intervjua za Fox News, u kojem je rekao da je 500 američkih vojnih aviona poletjelo iz baza u Italiji kao podrška operaciji Epic Fury, nazivu koji je Washington dao svojoj vojnoj kampanji protiv Irana.

Samo logistička i tehnička podrška

Italijansko ministarstvo odbrane uzvratilo je, rekavši da su odobrene samo "tehničke i logističke" aktivnosti, a ne borbene operacije. Portparolka NATO-a kasnije je pojasnila da je Rute mislio na logističku i tehničku podršku koju pružaju saveznici poput Italije.

Meloni je, govoreći na konferenciji za novinare u Antibesu u Francuskoj, danas ponovila taj stav.

Bijela kuća

- Da smo sudjelovali u sukobu u Iranu, onda, uz svo dužno poštovanje, teško bi bilo razumjeti razočaranje koje stalno izražava američki predsjednik, rekla je, referirajući se na česte pritužbe predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da evropski saveznici nisu ponudili dovoljnu podršku.

Rute se u srijedu sastao s Trampom u Bijeloj kući dok je nastojao izgladiti odnose s administracijom uoči samita NATO-a sljedećeg mjeseca u Ankari u Turskoj.