Državljanin Hrvatske osuđen u Austriji: Posvađao se s muškarcem iz BiH oko rata i politike, pa ga usmrtio nožem

Muškarac (57) iz Hrvatske osuđen je danas na 12 godina zatvora zbog smrti 49-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, kojeg je prošlog novembra nožem usmrtio tokom svađe u stanu u bečkom Leopoldštatu.

Tragedija se dogodila 29. novembra 2025. godine nakon rasprave o političkim i ratnim temama. Tokom sukoba optuženi je žrtvi zadao dva uboda u leđa, a jedan od njih bio je koban jer je zahvatio srce. Muškarac iz BiH preminuo je na mjestu događaja.

Porota je optuženog proglasila krivim za namjerno nanošenje teških tjelesnih povreda sa smrtnim ishodom, dok je optužba za ubistvo odbačena.

– Znam da sam ubio tog čovjeka. To nisam želio. Htio sam samo da ga povrijedim – rekao je optuženi pred sudom.

Dodao je da mu nije bila namjera da usmrti poznanika, već da ga ubode u predjelu tijela za koji je vjerovao da neće biti smrtonosan. Njegova odbrana istakla je da ranije nije osuđivan te da je nakon zločina sam pozvao policiju i Hitnu pomoć, sačekao hapšenje i pomogao u osiguravanju tragova.

Prema navodima iz istrage, kobne večeri u stanu zajedničke poznanice svi su konzumirali veće količine alkohola. Vještačenjem je utvrđeno da je optuženi u trenutku napada imao 2,2 promila alkohola u krvi, ali je bio uračunljiv.

Svađa je izbila zbog različitih stavova o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, a situacija je dodatno eskalirala nakon što je, prema iskazima, žrtva fizički nasrnula na 47-godišnju vlasnicu stana.

– On ju je udario. Rekao sam mu: ‘Šta radiš? Jesi li lud?’ On mi je zaprijetio: ‘Šuti, inače će ti se desiti isto što i njoj’. Tada sam, nažalost, izgubio kontrolu – ispričao je optuženi.

Na suđenju je svjedočila i 47-godišnja žena, koja je rekla da je veče u početku proteklo u dobroj atmosferi.

– Sjedili smo veselo i smijali se – prisjetila se.

Kazala je da joj ni danas nije jasno kako je rasprava toliko eskalirala, ali je dodala:

– Do danas ne mogu da objasnim zbog čega je došlo do takve svađe. Kad se popije, uvijek su teme Srbija i Hrvatska.

Presuda od 12 godina zatvora još nije pravosnažna.