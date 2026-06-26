Ekstremne vrućine u Parizu donijele nove zabrane: Alkohol se ne smije prodavati i konzumirati

U nastojanju da ublaže pritisak na bolnice u glavnom gradu tokom toplotnog vala, francuske vlasti su najavile zabranu konzumiranja i prodaje alkohola na javnim mjestima u Parizu.

Parižanima će biti zabranjeno konzumiranje alkohola u javnosti od podneva u petak do 7:00 sati u subotu. Mjere će biti na snazi ​​u istim terminima od subote do nedjelje.

Francuski premijer Sebastien Lecornu rekao je da se nivo zdravstvene uzbune podiže na najviši nivo kako bi se povećao broj bolničkog osoblja i zaštitili ranjivi.

Zabrane prodaje alkohola za ponijeti bit će na snazi ​​od 18:00 sati u petak do 7:00 sati u subotu u glavnom gradu, a ponovo u istom terminu od subote do nedjelje.

Barovi i restorani s licencom su izuzeti od ograničenja.

Nakon višednevnih rekordnih temperatura u Francuskoj, zvaničnici su upozorili ljude da prilagode svoje ponašanje, a ministrica zdravstva Stéphanie Rist rekla je da postoje rizici za mlade, kao i za starije osobe.

Toplotni talas koji je danima uzrokovao visoke temperature zraka u Španiji, Velikoj Britaniji i Francuskoj, pomjerit će se na istok, a meteorolozi u Njemačkoj i Češkoj Republici upozoravaju na ekstremne uslove.

Temperature tokom vikenda mogle bi dostići i 40 stepeni Celzijusa u austrijskoj prijestolnici Beču, a crveni alarm stupa na snagu u osam od 12 provincija u Nizozemskoj od ponoći u četvrtak po lokalnom vremenu, s mogućnošću od 39 stepeni Celzijusa u lokalnim istočnim područjima.

Britanski Meteorološki zavod produžio je crveno upozorenje na ekstremne temperature do petka navečer za dijelove Londona i jugoistočne Engleske.

U Italiji , firentinski muzej Uffizi obustavio je prodaju ulaznica do 28. juna, a ulaz će biti dozvoljen samo onima s prethodnom rezervacijom.