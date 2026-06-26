Broj žrtava u Venecueli porastao na 235: Povrijeđeno najmanje 4.300 ljudi

Nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, broj žrtava porastao je na 235, dok je povrijeđeno najmanje 4.300 ljudi. Spasioci i dalje pretražuju ruševine kako bi izvukli preživjele.

Potres magnitude 7,2 dogodio se u blizini San Felipea, glavnog grada države Yaracuy. Samo 39 sekundi kasnije, uslijedio je veći potres magnitude 7,5, oko 23 kilometra jugoistočno od Yumarea, grada također u državi Yaracuy.

Strahuje se da je mnogo više ljudi poginulo, dok su mnogi ostali bez domova.

Horhe Rodrigez (Jorge Rodríguez), predsjednik Nacionalne skupštine Venecuele, izvijestio je u četvrtak da je broj žrtava porastao nakon što je privremena predsjednica zemlje Delsi Rodrigez (Delcy Rodríguez) proglasila vanredno stanje.

Nekoliko zemalja obećalo je pomoć u naporima spašavanja, a SAD su obećale 150 miliona dolara pomoći. Američka vojska šalje transportne brodove i avione kako bi podržala timove za potragu i spašavanje.

S obzirom na to da su se oba zemljotresa dogodila na površini došlo je do ogromnog razaranja. Venecuelanske vlasti su saopćile da je 250 zgrada oštećeno ili izgubljeno, uglavnom u La Guairi.

Riječ je o drugom najvećem zemljotresu koji je pogodio Venecuelu od 1900. godine.