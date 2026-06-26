Tusk upozorio susjede Rusije: Pripremite se za moguću eskalaciju

Poljski premijer Donald Tusk pozvao je države koje graniče s Rusijom da budu spremne na moguće različite oblike pogoršanja sigurnosne situacije u narednim sedmicama i mjesecima.

Tusk je tokom sastanka lidera istočnog krila NATO-a istakao da se istočno krilo NATO-a trenutno suočava s "vrlo nestabilnom" sigurnosnom situacijom.

- Jednoglasno dijelimo mišljenje da je situacija vrlo nestabilna i da se u narednim sedmicama i mjesecima mogu očekivati različiti oblici eskalacije - izjavio je Tusk na konferenciji za novinare nakon završenih razgovora.

Pored poljskog premijera, pregovorima su prisustvovali i lideri iz Rumunije, baltičkih država, te najnovijih članica Alijanse - Finske i Švedske.

Tusk je naglasio da su sve zemlje čiji su predstavnici okupljeni u Gdanjsku direktno izložene riziku, s obzirom na to da graniče s Rusijom, njenom saveznicom Bjelorusijom ili ratom razorenom Ukrajinom.

Dodao je da su lideri zemalja koji su prisustvovali sastanku pokazali potpuno jedinstvo i potpunu solidarnost.

- Neka ovo bude upozorenje svima koji planiraju nešto štetno protiv bilo koga od nas ili naših zemalja - kazao je.

Na sastanku je istaknuto da saradnja sa SAD-om ostaje ključna za sigurnost Evrope.