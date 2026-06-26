Zatvorena glavna zračna luka u Venecueli zbog štete: Niz naknadnih zemljotresa uništavaju infrastrukturu

Glavna međunarodna zračna luka Venezuele u Maiquetíji na periferiji Caracasa zatvorena je zbog teških oštećenja, saopćila je privremena predsjednica. Snimke iz unutrašnjosti terminala prikazuju prašinu i komade plafona kako padaju.
Oko 250 kilometara sjeverozapadno od Karakasa, u obalnom gradu Tucacasu, srušila se višespratnica, navodno hotel.
Područje je nastavilo podrhtavati, a zabilježeno je najmanje 30 naknadnih zemljotresa.
Stotine uništenih zgrada
Predsjednik Nacionalne skupštine Venezuele Jorge Rodríguez potvrdio je jučer da broj žrtava raste. Prema njegovim riječima, oštećeno je ili uništeno 250 zgrada, uglavnom u La Guairi, gdje se srušio i hotel od 10 katova. Spasilačke ekipe ondje su u četvrtak pretraživale ruševine u potrazi za nestalima.
Student medicine Juan Ortiz iz Karakasa rekao je za BBC da je potvrđena smrt jednog od njegovih bliskih prijatelja, za drugog se vjeruje da je pod ruševinama, a nestalo je dvadesetak poznanika koji žive u obalnom području.
- U šoku sam, zbunjen i frustriran jer ne mogu pomoći - izjavio je.
Zgrade su srušene i u glavnom gradu, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Diosdado Cabello, a pogođene su i savezne države Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua i Miranda.
Gradonačelnik općine Chacao u širem području Caracasa, Gustavo Duque, rekao je jučer ispred jedne srušene zgrade da je ondje poginulo 11 ljudi, a 23 su spašene.
- Pokušavamo raščistiti ruševine kako bi stručnjaci mogli ući i doći do ljudi za koje se nadamo da su još živi. Nastojimo spasiti što je više moguće ljudi - poručio je u videoporuci na društvenim mrežama.
Pozivi u pomoć iz ruševina
U Karakasu i obližnjem obalnom gradu La Guairi ispod ruševina srušenih zgrada čuju se pozivi u pomoć.
Strahuje se da je broj poginulih znatno veći, dok su hiljade ljudi ostale bez domova. Mnogi spavaju na ulicama, prestrašeni od povratka u oštećene zgrade.