Američki zvaničnici tvrde: Iran napao brod koji je prolazio Hormuškim moreuzom

Američki zvaničnici naveli su da je Iran navodno izveo napad na jedan od brodova koji je prolazio kroz Hormuški moreuz, piše CNN.

Niko nije preuzeo odgovornost za ovaj napad dronom, ali CNN piše kako je Iranska revolucionarna garda (IRGC) ranije prijetila napadima na brodove koji ne koriste rutu koju je Iran odobrio za prolazak ovim moreuzom.

Međunarodna pomorska organizacija, agencija pri Ujedinjenim nacijama, je nakon napada obustavila evakuaciju 11.000 mornara koji su i dalje u Hormuškom moreuzu, a koji su zatražili pomoć pri napuštanju ovog dijela Bliskog istoka.

Brod koji je napadnut plovi pod singapurskom zastavom i zove se "Ever Lovely", a plovilo je nastavilo svoj put bez obzira na ovaj napad.

Nakon što je objavljeno da je brod napadnut, došlo je do blagog porasta u cijenama nafte.

Ovo je prvi zabilježeni napad otkad su Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorile sporazum kojim je zaustavljen rat, a po kojem je Hormuški moreuz trebao biti u potpunosti otvoren.

Iran ga je nakratko zatvorio nakon što je Izrael nastavio s napadima na Liban, bez obzira na sporazum, ali su ove dvije države došle do primirja i blokada je obustavljena.