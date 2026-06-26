WSJ piše: SAD razmatraju izmještanje baza na Bliskom istoku

Sjedinjene Američke Države preispituju svoju vojnu prisutnost na Bliskom istoku nakon što su satelitske snimke otkrile da je šteta na ključnoj pomorskoj bazi u Bahreinu znatno veća od one koju je Vašington javno priznao.

Zbog toga se razmatra smanjenje vojne prisutnosti u Zaljevu i premještanje dijela baza i operacija zapadnije, pri čemu se kao jedna od mogućih lokacija spominje i Izrael, piše The Wall Street Journal.

Prema pisanju američkog lista, analiza satelitskih snimki od 1. marta pokazala je razmjere štete u pomorskoj bazi Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina, nakon iranskih napada.

Zbog toga SAD sada razmatra obnovu te baze, ali i smanjenje svoje vojne prisutnosti u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji.

Cilj je premjestiti baze i operacije prema zapadu, gdje bi bile dalje od iranskih projektila i bespilotnih letjelica.

Dvojica dužnosnika koje list citira potvrdila su da je Izrael jedna od lokacija koja se razmatra za smještaj nekih od tih baza.