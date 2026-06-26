Šokantna fotografija oslobođenog palestinskog novinara prikazuje brutalne uslove u izraelskim zatvorima

Grupa za zaštitu zatvorenika saopštila je u srijedu da „šokantna“ fotografija palestinskog novinara Mujahida Banija Mufleha nakon šest mjeseci u izraelskom pritvoru pokazuje kontinuirane brutalne uslove u izraelskim zatvorima.

- Izraelski zatvori su se pretvorili u sredstvo za sporo i direktno ubijanje palestinskih zatvorenika - saopštilo je Palestinsko društvo zatvorenika.

Bani Mufleh je u srijedu objavio svoju fotografiju nakon dugog liječenja bolesti koju je dobio dok je bio u izraelskom zatvoru. Fotografija prikazuje dio lobanje koji je uklonjen kao rezultat operacija kojima je podvrgnut dok je bio u izraelskom pritvoru.

Palestinski novinar je također značajno izgubio na težini, izgledajući primjetno blijedo i gotovo neprepoznatljivo.

- Bani Mufleh nije izolovan slučaj, već ukazuje na hiljade slučajeva koji su bili izloženi sistematskim kršenjima unutar izraelskih zatvora, uključujući mučenje, izgladnjivanje, uskraćivanje liječenja, fizičke i psihičke napade, pored kontinuiranog psihičkog terora - saopštilo je društvo.

Navedeno je da grupe za pitanja zatvorenika prate stotine Palestinaca puštenih iz izraelskih zatvora u „ozbiljnim zdravstvenim i psihičkim stanjima“.

- Mnogi drugi slučajevi ostaju neprijavljeni jer se njihove porodice boje ponovnog hapšenja - dodaje se.

Grupa za ljudska prava saopštila je da su izraelske snage pritvorile Banija Mufleha iz grada Beita u Nablusu u junu 2025. godine bez optužbe u skladu s izraelskom politikom administrativnog pritvora i pustile ga na slobodu u januaru 2026. godine.

- Bani Mufleh je pretrpio teško krvarenje u mozgu samo dva dana nakon puštanja na slobodu i prebačen je u bolnicu u kritičnom stanju - navodi se.

- Potreban mu je dug i složen tok liječenja da bi se oporavio - navodi se u saopštenju.

Grupa je saopštila da je Izrael eskalirao svoje prekršaje protiv palestinskih novinara od rata u Gazi, uhapsivši 245 novinara od oktobra 2023. godine.

Od 8. oktobra 2023. godine, izraelska eskalacija od strane vojske i doseljenika na Zapadnoj obali ubila je 1.173 Palestinca, ranila 12.666, dovela do hapšenja oko 23.000 i raselila 33.000 ljudi, prema zvaničnim palestinskim podacima.