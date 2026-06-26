Čudni oglasi na Vintedu pokrenuli teoriju o prodaji djece: Njemačka policija istražuje

Policija u Njemačkoj, kao i Vinted, popularna aplikacija za kupnju i prodaju rabljenih stvari, poručuju da prijave shvaćaju ozbiljno, ali zasad nema potvrde da viralni screenshotovi dokazuju trgovinu djecom. Tagesschau piše da policija u Dortmundu i druge policijske službe provjeravaju prijave, ali i upozoravaju građane da ne šire neprovjerene snimke i spekulacije.

Društvenim mrežama se već neko vrijeme šire screenshotovi neobičnih oglasa s Vinteda uz tvrdnje da se na toj platformi navodno prodaju djeca, a posljednih dana takve objave su se pojavile i u Hrvatskoj. U objavama se najčešće prikazuju oglasi za plišance, igračke, lutke, figurice, namještaj ili dječje predmete, često s visokim cijenama i opisima u kojima se spominju dob, visina ili spol.

Slični screenshotovi dijele se i u drugim zemljama. Na njima se vide predmeti koji sami po sebi nisu sumnjivi, poput plišanaca, igračaka, figurica ili dječje odjeće, ali uz njih stoje neuobičajene cijene ili oznake poput dobi i visine. Iz toga su neki korisnici društvenih mreža zaključili da se preko Vinteda navodno prikriva trgovina djecom.

Među primjerima koji su se širili društvenim mrežama u Njemačkoj bio je oglas s plišanom igračkom po cijeni od nekoliko tisuća eura, uz opis koji je zvučao kao opis djeteta, primjerice "dječak, 10 mjeseci, 70 cm". Upravo je taj spoj visokih cijena i opisa koji podsjećaju na opis osobe potaknuo tvrdnje da se radi o šifriranim oglasima.

No činjenica da oglas izgleda neobično ili uznemirujuće ne znači da je dokaz krivičnog djela. To posebno važi za screenshotove koji se šire bez linka na oglas, bez kompletnog opisa, bez profila prodavača i bez ikakve službene provjere.

Njemačka policija: Provjeravamo, ne širite neprovjerene tvrdnje

Policija u Dortmundu pokrenula je provjeru nakon što je označena u objavi na Instagramu u kojoj su prikazani takvi oglasi. Istražitelji su poručili da slučaj shvataju ozbiljno i da provjeravaju postoji li uopće krivično djelo, ali su istovremeno upozorili građane da ne učestvuju u širenju spekulacija.

Slične provjere provode i druge policijske službe, među njima policija u Berlinu i Konstanzu te kriminalistička policija savezne pokrajine Hessen. Ured u Hessenu naveo je da, prema dosadašnjim saznanjima, mnogo toga upućuje na lažne oglase.

Deutschlandfunk Nova objavio je da njemačka policija oglase koji kruže društvenim mrežama za sada smatra lažnim. FNP, pozivajući se na policiju u Frankfurtu, piše da policija upozorava na razliku između konkretnih dojava koje mogu pomoći istrazi i masovnog dijeljenja neprovjerenih screenshotova, što može dodatno širiti paniku.

Vinted: Nismo pronašli dokaze o povezanosti s trgovinom djecom

Vinted je saopćio da zna za oglase koji kruže internetom, ali da u dosadašnjoj internoj provjeri nije pronašao dokaze koji bi ih povezivali s trgovinom djecom.

Platforma navodi da se dob u nekim oglasima može odnositi na dobnu grupu kojoj je predmet namijenjen, a ne na dijete. Visoke cijene u pojedinim slučajevima mogu se objasniti načinom na koji korisnici postavljaju oglase, pokušajem pregovaranja ili privlačenja pažnje, dok dio oglasa može biti lažan ili napravljen s ciljem izazivanja reakcije.

Važan je i tehnički kontekst same platforme. Na Vintedu se u dječijim kategorijama koriste oznake dobi i visine, primjerice za dječiju odjeću. U hrvatskoj Vintedovoj tabeli veličina oznaka 164 povezana je s dobi od 14 godina. Zato se u nekim oglasima može pojaviti zapis poput „14 godina / 164 cm“, što ne mora biti opis osobe, nego standardna oznaka dječije veličine ili kategorije koju aplikacija nudi čak i kada se ne prodaje odjeća.

Student prodavao plišanu igračku za 20.000 eura: „Možda mi se posreći“

SPIEGEL je u srijedu navečer razgovarao s korisnikom Vinteda koji je plišanu igračku oglasio za 20.000 eura, uz opis koji je posebno naglašavao njenu starost. Opis se toliko dobro uklapao u obrazac sumnjivih oglasa da je, prema Vintedovoj vremenskoj oznaci, neko drugi oglas snimio svega nekoliko sekundi nakon objave. Taj screenshot potom je prikazan više od 40.000 korisnika. Vinted je oglas uklonio u roku od nekoliko minuta.

Korisnik Vinteda, koji je želio ostati anoniman, kaže da je student u srednjim dvadesetim godinama. Ideju za oglas dobio je nakon što je na TikToku vidio buru oko navodne trgovine djecom.

Kaže da je pomislio: „Neki ljudi očito zaista vjeruju svemu što vide na internetu, a ja ovdje ne radim ništa ilegalno. Možda mi se posreći pa neko stvarno plati 20.000 eura za moju plišanu igračku. A onda ću jednostavno poslati igračku – naravno, ne dijete.“

Korisnik pretpostavlja da i drugi cijelu stvar tumače kao neku vrstu internetskog trenda te namjerno objavljuju dvosmislene oglase.

Vinted je jučer saopćio da je primijetio porast broja profila i oglasa „očigledno stvorenih s namjerom provociranja drugih ili širenja viralnih dezinformacija“.

Koriste li paniku i lovci na pedofile?

Kako je Vinted potvrdio SPIEGEL-u, u veliku medijsku pomamu uključili su se i takozvani lovci na pedofile. Riječ je o autorima sadržaja koji koriste različite internetske platforme, od stranica za upoznavanje i Robloxa do Snapchata, kako bi pedofile namamili u zamke.

Deklarirani cilj tih samozvanih lovaca jeste identificirati osobe koje bi mogle počiniti zlostavljanje i, u nekim slučajevima, prijaviti ih policiji. Međutim, u mnogim slučajevima čini se da im je podjednako važno stvaranje true-crime sadržaja za društvene mreže tako što osumnjičene javno ponižavaju pred kamerom.

Vinted je jučer napisao da je primijetio kako članovi platforme stvaraju oglase kako bi „namamili“ osumnjičene kriminalce. Slično tome, korisnici su se onima koji su objavljivali sumnjive oglase predstavljali kao kupci zainteresirani za trgovinu djecom i prijetili im prijavom.

Fact-checkeri: Screenshotovi nisu dokaz trgovine djecom

Mimikama, organizacija koja se bavi provjerom dezinformacija i internetskih prevara, zaključila je da viralni screenshotovi ne dokazuju da se preko Vinteda prodaju djeca. Navode da takvi oglasi mogu biti neukusni, dvosmisleni, lažni, provokativni ili namjerno napravljeni da izazovu paniku, ali da iz samih screenshotova ne proizlazi dokaz o trgovini djecom.

Neki korisnici društvenih mreža u komentarima spekuliraju da bi Mimikama možda i sama mogla prikrivati navodnu trgovinu djecom. Glasnogovornika stranice Andre Wolfa to ne uznemirava.

„To je vrlo tipičan mehanizam mnogih teorija zavjere“, kaže.

Rekao je SPIEGEL-u da je cijela priča „mješavina trolanja i clickbaita influensera“, koja kod trećih osoba izaziva snažne emocionalne reakcije. Tako je nastala „fantomska rasprava“.

„Ako na internetu naiđem na nešto sumnjivo i zaista želim nešto učiniti protiv trgovine djecom, otići ću policiji, a ne snimati video za Instagram“, kaže Wolf.

S Mimikamom se slaže i SWR3, koji u svom fact-checku navodi da se tvrdnje o navodnoj prodaji djece na Vintedu temelje na screenshotovima koji kruže društvenim mrežama, često bez provjerljivih aktivnih oglasa. Zaključak je da prijave treba ozbiljno provjeriti, ali da screenshotovi sami po sebi nisu dokaz da se radi o trgovini djecom.

Slična teorija širila se i ranije

Ovo nije prvi put da se Vinted povezuje s takvim tvrdnjama. Francuski list 20 Minutes još je 2023. godine pisao da se u francuskim zavjereničkim krugovima širila tvrdnja da Vinted navodno prikriva mrežu za prodaju djece. I tada su se kao „dokaz“ navodili dječiji odjevni predmeti ili drugi oglasi s visokim cijenama i opisima koji su tumačeni kao šifre.

Mimikama navodi da se aktuelni val tvrdnji uklapa u obrazac poznat iz ranijih teorija zavjere o internetskim trgovinama, posebno iz slučaja Wayfair iz 2020. godine. Tada se tvrdilo da se skupi komadi namještaja sa ženskim imenima navodno koriste kao šifra za prodaju djece u SAD-u. Ni tada za takve tvrdnje nisu pronađeni dokazi.

U Francuskoj su vlasti, prema Anadolu, otvorile preliminarnu provjeru nakon više prijava sumnjivih oglasa. I tamo se navodi da se tvrdnje za sada provjeravaju, dok je Vinted poručio da nije pronašao elemente koji bi oglase povezivali s trgovinom djecom.