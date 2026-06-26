Evropa na udaru ekstremnih vrućina: Više od 150 miliona ljudi danas će osjetiti temperature iznad 35 stepeni

Veliki dio Evrope danas se suočava s novim valom ekstremnih vrućina. Prema procjenama, najmanje 150 miliona ljudi osjetit će temperature više od 35 stepeni Celzijusa, dok će više od 420 miliona stanovnika biti izloženo temperaturama iznad 30 stepeni.

Najveći dio pogođenog stanovništva nalazi se u Njemačkoj, gdje se očekuje da će više od 50 miliona ljudi tokom dana imati temperature iznad 35 stepeni. U Francuskoj će takve vremenske prilike pogoditi više od 30 miliona stanovnika.

Toplotni val posljednjih dana proširio se i na Njemačku, dok se veoma visoke temperature očekuju i u Italiji, Nizozemskoj, Mađarskoj, Belgiji i Luksemburgu.

Zbog ekstremnih vrućina, meteorološke službe u pojedinim državama izdale su upozorenja, a Nizozemska je prvi put aktivirala crveno upozorenje za toplotni val u većem dijelu zemlje.

Podaci su dobijeni kombinovanjem meteoroloških prognoza i podataka o gustoći naseljenosti. Stručnjaci napominju da analiza vjerovatno ne prikazuje stvarni broj pogođenih stanovnika u velikim gradovima, gdje takozvani "urbani toplotni otoci" dodatno povećavaju temperaturu zraka.

Meteorolozi upozoravaju građane da izbjegavaju duži boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i prate preporuke nadležnih službi kako bi se smanjio rizik od posljedica ekstremnih vrućina.