Tajfun se približava Japanu: Evakuirano više od 2,2 miliona ljudi, zatvorene škole i otkazani letovi

Japan je evakuisao više od 2,2 miliona ljudi zbog približavanja tajfuna Mekhala, koji je donio obilne padavine, snažne vjetrove i povećan rizik od poplava i klizišta.

Iako je oluja u međuvremenu oslabila na nivo tropske oluje, nastavila je donositi obilne padavine južnim dijelovima Japana. Vlasti su izdale upozorenja zbog opasnosti od izlijevanja rijeka i klizišta te pozvale građane da napuste ugrožena područja.

Nevrijeme je izazvalo velike poremećaje u saobraćaju. Otkazano je više od 200 letova, obustavljen je željeznički saobraćaj na desetinama linija, a pojedini autoputevi zatvoreni su zbog loših vremenskih uslova.

Posljedice tajfuna osjetio je i Tajvan, gdje su obilne padavine dovele do poplava u više gradova. Zbog nevremena zatvorene su škole i brojni uredi, dok je oko šest miliona stanovnika pogođeno vanrednim mjerama.

U pojedinim dijelovima Tajvana od četvrtka je palo gotovo 1.000 litara kiše po kvadratnom metru, što je izazvalo ozbiljne probleme u saobraćaju i svakodnevnom životu stanovništva.

Nadležne službe i dalje prate kretanje oluje te upozoravaju da bi obilne padavine mogle potrajati i narednih dana.