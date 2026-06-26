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RAT U UKRAJINI

Jedan od najvećih napada od početka rata: Rusija tvrdi da je oborila 660 ukrajinskih dronova

Dronovi su, prema tvrdnjama Moskve, gađali više od deset regija, uključujući područje glavnog grada, Krim i Crno more

Ruske vlasti tvrde da je tokom noći oboreno čak 660 ukrajinskih dronova u jednom od najvećih napada od početka rata. Screenshot X

I. Š.

26.6.2026

Rusko Ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći oboreno čak 660 ukrajinskih bespilotnih letjelica, što predstavlja jedan od najvećih zabilježenih napada od početka rata.

Prema navodima ruskih vlasti, dronovi su presretnuti u više od deset regija, među kojima su Moskovska oblast, anektirani Krim, kao i područja Crnog i Azovskog mora.

Gradonačelnik Moskve saopćio je da je najmanje 47 dronova bilo usmjereno prema glavnom gradu te da su hitne službe upućene na lokacije gdje su pronađeni ostaci oborenih letjelica. Za sada nema informacija o poginulim osobama niti o većoj materijalnoj šteti.

Napad je pogodio i Tulsku oblast, oko 180 kilometara južno od Moskve, gdje je oštećena jedna porodična kuća, a povrijeđena je jedna žena.

Ukrajina je posljednjih mjeseci intenzivirala napade bespilotnim letjelicama dugog dometa, posebno na energetsku infrastrukturu u Rusiji. Prema ranijim izvještajima, jedan od nedavnih napada izazvao je veliki požar u rafineriji nafte jugoistočno od Moskve.

U međuvremenu, ukrajinski predsjednik odobrio je novu 40-dnevnu kampanju udara na ruske ciljeve s ciljem povećanja pritiska na Moskvu da okonča rat.

# RAT
# RUSIJA
# UKRAJINA
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